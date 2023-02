Matsumoto, der mit bürgerlichem Namen Akira Matsumoto hieß, starb bereits am 13. Februar in einem Krankenhaus in Tokio an akutem Herzversagen, gab sein Büro Studio Leijisha am Montag bekannt. Er wurde 85. In einer Würdigung schrieb Matsumotos Tochter Makiko, er sei »zum Meer der Sterne aufgebrochen«.