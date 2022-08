»Brisant«-Moderatorin Mareile Höppner, 45, wechselt von der ARD zu RTL. Die Journalistin wird beim Kölner Sender zukünftig das Magazin »Extra« präsentieren, wie ihr neuer Arbeitgeber am Donnerstag in Köln mitteilte . Zudem wird sie Dieter Könnes und Steffen Hallaschka bei »stern TV« und »stern TV am Sonntag« vertreten. »Ich freue mich auf das ›Nachhausekommen‹. Und das ist RTL für mich«, wird Höppner zitiert. »Bei RTL habe ich damals angefangen und gelernt, mich für den Beruf zu begeistern. Menschen und ihre Geschichten – das war immer mein Antrieb und meine Leidenschaft.«