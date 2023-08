Einen großen Bühnenerfolg hatte sie in der Titelrolle des Musicals »Irma la Douce«: An der Seite von Harald Juhnke spielte sie 1961 in der deutschen Erstaufführung in Baden-Baden. Ihr erstes Engagement hatte Margit Saad nach einer Schauspielausbildung an der renommierten Münchner Otto-Falckenberg-Schule 1952 in Düsseldorf, wo sie gut zwei Jahre als Schauspielerin und Chansonnette am »Kom(m)ödchen« auftrat.