Neue RTL-Show "Mario Barth & Friends" Schwitzhumorige Kumpelrunde

Man kann sich diese Blähung nicht faulig genug vorstellen. Geradezu epochal brodelnd muss dieser Darmsturm gewesen sein, weil Mario Barth nach 16 Jahren immer noch davon erzählen muss. Als Eröffnungsnummer für sein neues Stand-up-Format "Mario Barth & Friends", das RTL in vorerst vier Folgen testet, servierte er eine alte Fäkal-Unappetitlichkeit aus seinem Programm von 2003, deren Witztiefe sich allein daraus speist, dass jemand mal groß muss.

Zuvor hatte Barth (im "Brot kann schimmeln, was kannst du?"-Shirt) noch in gewohnter Redundanz erklärt, diese Show sei "etwas ganz Neues", ein Angebot, das die Menschen zu Hause "endlich mal wieder" unterhalten werde - es gehört schon eine gute Portion Chuzpe dazu, dann einfach nochmal die alte Kotnot-Nummer auszupacken. Oder war das kein bockloses Recycling, sondern ein tiefsinniges Metageständnis, also ganz buchstäblich gemeint: Guckt mal, haha, ich erzähle euch seit zwanzig Jahren denselben Kack?

Die einzige Frau des Abends steht hinterm Tresen

Die Idee hinter Barths neuem Spätsamstagabendformat: Er lädt sich in jeder Folge vier Gäste ein, drei etablierte Kollegen und einen Newcomer, die jeweils einen kurzen Stand-up abliefern und dann mit ihm zusammen an der Bühnenbar sitzen. Hinter dem Tresen steht stumm und dekohalber Fleur, die einzige Frau des Abends - dass sich die Leute, die sich sowas ausdenken, inzwischen nicht selbst blöd dabei vorkommen, ist das Einzige, was einen daran noch wundert.

In einem Einspieler holt Barth dann seinen alten Bekannten Paul Panzer ab, der auf seinen Witzersatz, Greta Thunberg "Greta Tunfisch" zu nennen, sehr stolz zu sein scheint, weil er ihn später an der Bar gleich nochmal bringen wird. Barth setzt derweil den Ton für seine schwitzhumorige Kumpelrunde und fragt Panzer, ob er sich denn "den Sack" rasiere: Früher habe er für diese Verrichtung ja nur fünf Minuten gebraucht, "heute brauchst du zwei Freunde, die ihn glatthalten."

Scheinbar spontane Buddy-Bekumpelei

Nach Panzer kommt Chris Tall, dessen einziges Spannungspotenzial sich längst darin erschöpft, ob er jemals einen Auftritt absolvieren wird, der ohne "Hihi, ich bin dick"-Witz auskommen wird. An diesem Abend jedenfalls passiert das schon Mal nicht. Sein Standup dreht sich im Wesentlichen darum, dass man sich an heißem Essen den Gaumen verbrennt. "Und trotzdem frisst du weiter, warum? Weil du ein fettes Schwein bist, genau wie ich, das ist Fakt", dann wird noch darüber gescherzt, dass man auf dem Land ja standardmäßig Sex mit Tieren hat, und dafür kann man auf jeden Fall schon Mal einen Bambi vergeben.

Kaya Yanar imitiert dann noch die Geräuschkulisse einer Frau, die sich drei Stunden schminkt, Maxi Gstettenbauer macht vor, wie er fast erstickt, wenn seine Frau ihn beschmust. Es sind die eher lustigeren Momente der Show, während die scheinbar spontane Buddy-Bekumpelei an der Bar lediglich dazu führt, dass alle durcheinander reden, Chris Tall von altersbedingten Schlepphoden berichtet und Paul Panzer erklärt, Kaya Yanar vertrage keinen Alkohol, "wie so ein Chinezze." Schön, dass Mario Barth Freunde hat. Bei ihrem nächsten Treffen will man sie dann lieber nicht stören.