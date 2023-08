Licht hatte versucht, den als liberal geltenden Sender wieder glaubhafter für Teile der konservativen US-Amerikaner zu machen. Er warf dem Sender vor seiner Zeit zu viel Meinung und Polarisierung vor. Auch das weltbekannte »Breaking News«-Banner sollte sparsamer eingesetzt werden.

In weiten Teilen der CNN-Belegschaft kam die Kritik des neuen Chefs an der Arbeit des Senders nicht gut an. Auch Projekte wie eine neue Frühstückssendung floppten. Großes Unbehagen gab es zudem an einer Livesendung mit Ex-Präsident Donald Trump , die als Bürgerfragestunde angelegt war und in der er seine Lügen vor Millionenpublikum verbreiten konnte.