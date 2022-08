Marvel-Serie »She-Hulk« Wer hat Angst vor der großen, starken (und grünen) Frau?

Das soll seiner Cousine zugutekommen, die bei einem Verkehrsunfall mit Banners Blut in Berührung gekommen ist und nun ebenfalls über eine Hulk-Persönlichkeit verfügt. Doch Jennifer Walters hat gar keine Probleme, ihre neue Super-Persönlichkeit in Schach zu halten: »Meine Wut kontrollieren?«, faucht sie Bruce in der ersten Episode der neuen Marvel-Serie »She-Hulk« an, »das tue ich ständig! Wenn ich auf der Straße angepöbelt werde, wenn mir inkompetente Männer mein eigenes Fachgebiet erklären, ich tue es jeden Tag, denn wenn ich es nicht tue, werde ich als emotional oder schwierig bezeichnet oder laufe buchstäblich Gefahr, ermordet zu werden. Ich bin also Expertin darin, meine Wut zu kontrollieren, denn ich tue es definitiv öfter als Du.« Die ganze gut gemeinte, aber arg paternalistische Anger-Management-Lektion von Hulk zu Hulk fühle sich für sie so an, »als würde eine Menge Scheiße auf mich projiziert«. Sie sagt nicht »Männer-Scheiße«, aber es ist klar, was gemeint ist.