Matthias Brandt über Wirecard, Gier und seine neue Serie »Die Zähne ebneten mir einen Weg in den Exzess«

In der Wirecard-Satire »King of Stonks« spielt er einen enthemmten CEO. Hier erklärt Matthias Brandt mit seinem Regisseur, weshalb so ein »unfassbarer Idiot« gut nach Düsseldorf passt. Eine Tour durch die Abgründe der Stadt.