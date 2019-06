Kultserie "Alf" Schauspieler Max Wright ist tot

Als William "Willie" Tanner dürften ihn Millionen in Erinnerung haben: immer ein bisschen genervt von den Eskapaden seines außerirdischen Mitbewohners Alf, immer etwas besorgt über das Familienleben, und am Ende jeder Folge der Kultserie dann doch versöhnt mit allem, was der pelzige Alien vom Planeten Melmac so angestellt hat. Jetzt ist Max Wright, der den Vater der "Alf"-Familie spielte, verstorben.

Laut US-Medienberichten starb der Schauspieler am Mittwoch in seinem Haus in Hermosa Beach in Kalifornien. Wrights Sohn bestätigte dem "Hollywood Reporter" die Todesmeldung.

Trauriger als der Tod von #MaxWright ist nur die bittere Pointe, dass sich jetzt alle an Willie Tanner erinnern. — Micky Beisenherz (@MickyBeisenherz) 27. Juni 2019

Bevor Wright als "Willie" Tanner bekannt wurde, konnte man ihn bereits auf Theaterbühnen sehen: Sein Broadway-Debüt gab er 1968 in "The Great White Hope". 30 Jahre später wurde er als bester Schauspieler sogar für einen "Tony"-Award, den US-amerikanischen Theater- und Musicalpreis, nominiert. Neben seiner Hauptrolle in "Alf" spielte Tanner in zahlreichen anderen Filmen und Serien mit, in "Friends" etwa, in "Buffalo Bill", "Soul Man" oder "Hinter dem Rampenlicht".

Wright litt seit Jahren an Lymphdrüsen- und Hautkrebs. Vor zwei Jahren war bereits seine Ehefrau Linda an Brustkrebs gestorben. Die beiden waren seit 1965 verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder. Zuletzt sollen sie aber eher freundschaftlich verbunden gewesen sein. Seit ihrem Tod soll Wright in einer Beziehung mit seinem Pfleger gelebt haben.

RIP Max Wright - A hilarious and talented actor. Sad news to hear of his passing. Who will keep ALF in check now? — Seth MacFarlane (@SethMacFarlane) 27. Juni 2019

In der letzten Zeit war Wright vor allem durch Drogeneskapaden in die Schlagzeilen geraten. Es kursierten Videos, die ihn beim Crackrauchen zeigten, er wurde mehrmals wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen.

Nun ist Wright an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Er wurde 75 Jahre alt.