Stellen wir uns mal vor, eine neue Steuerschätzung trudelt ein. Eine, die die großzügige Prognose von vor einem halben Jahr wieder einkassiert. Bis 2023 sind es nun doch, naja, 70 Milliarden Euro weniger für den Bund. Ist aber schon alles eingepreist. Eine Steilvorlage für Parteiprofilierung, könnte man meinen. Top-Idee für den Europawahlkampf und, warum nicht, schon mal prophylaktisch für den anlaufenden Bundestagswahlkampf, wann immer der fällig werden wird.

Maybrit Illner hat es weiß Gott versucht. Grundrente oder Soli abschaffen, der SPD-Traum oder die CDU-Hoffnung? Na, Olaf Scholz, na Ralph Brinkhaus, was kommt, was fliegt raus? Allein, der Finanzminister und der Fraktionschef taten ihr den Gefallen nicht.

Vor allem aber wedelten Scholz und Brinkhaus den "Alarmismus" aus der Luft. Der war zu erwarten in einem Land, das schon bei einem gehauchten "Huch, weniger Geld da!" sofort nervös wird. "Wir haben nur weniger Mehr, aber das ist immer noch mehr als im vergangenen Jahr", sagte Brinkhaus, und Vollbeschäftigung und Fachkräftemangel hätten wir ja auch. Man könnte sich gut vorstellen, Wolfgang Schäuble kichert sich gerade eins.

Das große Wunschkonzert gab's trotzdem in der Donnerstagsrunde zum Thema "Zukunft ohne Gerechtigkeit: Wofür hat die Regierung noch Geld?":

Unternehmenssteuern senken, reichte Dagmar Rosenfeld ein, sie ist Chefredakteurin der "Welt".

In Infrastruktur, Bildung, Breitbandausbau investieren, um so den Mittelstand zu stärken und die Einkommenssteuer senken, kam von Linken-Chefin Katja Kipping.

Hauptsache, das Land "zukunftsfest" machen, meldete CDU-Fraktionschef Brinkhaus schwammig mehrfach an.

Dazu das übliche Schwarze Null unbedingt (Brinkhaus) und Schwarze Null keinesfalls (Kipping).

Einmal Steuersenkung bitte, wollte Linda Teuteberg, die frische FDP-Generalsekretärin.

Mehr klimafreundliche Subventionen, schlug SPIEGEL-Kollege Markus Feldenkirchen vor.

Oder zusammengefasst: Alles für die Gerechtigkeit - nur eben nicht gerecht für alle. Und wie "zukunftsfest" sind Investitionen, Subventionen, Steuergesetze für Kohleindustrie? Autobranche? Flüchtlingshilfe? Finanzsektor?

Test für die Beißreflexe der Koalitionspartner

Im Kern war die Talkrunde allerdings eine Versuchsanordnung, um die Beißreflexe der Koalitionspartner zu testen. Und genüsslich zuzuschauen, ob Scholz und Brinkhaus es in dieser vermeintlichen Steuernot krachen lassen. Der Rest war Garnitur.

Ob's denn jetzt noch für die Grundrente von SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil reiche, wollte Illner also wieder wissen. "Es ist für ziemlich viel Geld da, aber nicht für alles gleichzeitig", sagte Olaf Scholz. Überhaupt, fand Brinkhaus: Die GroKo auf Soli versus Grundrente zu reduzieren - das sei nicht fair. Ein bisschen mehr Investitionen dürften aber sein, wünschte er sich. "Da können wir noch dran drehen, wenn wir uns einigen können, wem wir was wegnehmen", antwortete Scholz. So flog in dieser Stunde derart viel Joviales hin und her, dass Markus Feldenkirchen schließlich erklärte: "Sie beide sind die kuscheligsten Vertreter der Großen Koalition."

Dass Maybrit Illner immer wieder um dieses Knirschen kreiste, servierte auch die Steilvorlage für einen süffisanten Haken: "Sie verwechseln Profilierung mit Streit. Wir haben unterschiedliche Auffassungen, aber wir haben ein Land zu regieren. Andere haben sich dem entzogen", sagte Brinkhaus. "Es geht nicht um uns." Darauf Illner: "Da sind wir wieder bei Frau Teuteberg...". Koalitionsverhandlungen, hach, so lange her.

Aber Illner wäre nicht Illner, wenn sie nicht mit dem Schlachtruf "Ich kann es auch kürzer machen" durch die Sendung pflügte. Und Heidewitzka, alles war drin. Neben der Steuerschätzungs-Sause und einer etwas willkürlichen Pingpongrunde zur Europawahl am Schluss, kam die Debatte gleich zwei Minuten nach Beginn auf die Kollektivierungsthesen von Juso-Chef Kevin Kühnert.

Motto: Es wurde ja schon alles gesagt, aber eben noch nicht - genau. Hier: "Stellt die Grundfesten der sozialen Marktwirtschaft infrage" (Brinkhaus, CDU) - "linksromantische Träume" (Dagmar Rosenfeld, "Welt") - alles "hysterische Reaktionen" (Markus Feldenkirchen, SPIEGEL). So.

Nur dass aus Kühnerts Gedanken, nicht nur die Schulden großer Unternehmen zu vergemeinschaften, sondern auch ihre Gewinne, Kapital geschlagen werden könnte für die dräuende Finanzierungslücke, ging irgendwie unter. Auch das passt zur Klage der Linken-Vorsitzenden Katja Kipping: Sie sehe in der Koalition nur "Ambitionslosigkeit, wenn es darum geht, neue Finanzierungsquellen zu erschließen".

Sie meinte damit vor allem die Milliardensummen an Steuergeldern, die der Bundesregierung flöten gehen im Zuge der CumEx-Geschäfte und - gerade an jenem Abend von der Rechercheplattform "Correctiv" veröffentlicht - eines europaweit organisierten Umsatzsteuerbetrugs. Einmal sind es 31,8 Milliarden, einmal fünf bis 14, je nach Rechnung. Da wäre knapp die Hälfte der 70 Milliarden wieder drin, die heute auf einmal futsch waren. Läuft.

