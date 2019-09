"Maybrit Illner"-Talk "Wir sind nicht abgehängt, lieber Robert Habeck"

Die Sendung begann mit der Wetteransage: "Die Erde erwärmt sich, aber die Konjunktur kühlt sich ab", sagte Moderatorin Maybrit Illner und hatte damit ihr Talkthema umrissen: "Abschwung, Jobs und Klimarettung - riskieren wir unseren Wohlstand?"

Der eine Profi des Abends: Die Kunst des erfahrenen Talkshowgasts besteht darin, Kritik, die vorüberziehen wird, wegzulächeln, aber den Ton hochzudrehen, wenn der Moment gekommen ist. Peter Altmaier, Wirtschaftsminister von der CDU, beherrscht diese Kunst. Als die kapitalismuskritische DeGrowth-Aktivistin Nina Treu forderte, das Wirtschaftssystem zu reformieren, weil "kein unendliches Wachstum möglich ist", und stattdessen "das gute Leben für alle" anzustreben, fand er das "gut gemeint". Als aber der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck - der politische Konkurrent - "schwarze Null" sagte, da kam er in Wallung.

Der andere Profi des Abends: Umgekehrt funktionierte das Spiel auch. Habeck kann wunderbar die Augen niederschlagen, um einem Beitrag wortlos zu widersprechen. Als Altmaier aber sagte: "Ich möchte keine Schulden machen zulasten der jungen Generation", man habe ja in Portugal oder Griechenland gesehen, wohin das führe - da sprudelte Satz um Satz aus ihm heraus. Es sei "unpolitisch und uneuropäisch", wenn Deutschland nicht investiere. Es gelte, CO2-Emissionen einzudämmen und Europa zusammenzuhalten: "Alle warten darauf, dass Deutschland diesen Weg geht. Warum gehen wir ihn nicht?"

Die Abschwung-Deutungen des Abends: Welche Kategorie von wirtschaftlichem Abschwung steht eigentlich an? Die Antworten ergaben eine Sammlung von Grautönen mit Tendenz ins dunkle Anthrazit. Altmaier schwankte zwischen "leichte Delle" und "Alarmzeichen", betonte aber, dass seine Regierung Arbeitsplätze geschaffen habe. Unternehmer Karl Haeusgen gab sich "weniger optimistisch". Habeck befand, die Daten sprächen eher "nicht für eine konjunkturelle Abkühlung, sondern für eine strukturelle Veränderung der Weltwirtschaft". Und Finanzjournalistin Carolin Roth prophezeite, was bevorstehe, sei "kein normaler Abschwung". So schlimm wie 2009 werde es aber nicht.

Das Jobgespräch des Abends: Maybrit Illner führte es mit Mario Gutmann, dem Betriebsratsvorsitzenden von Bosch in Bamberg. In der Klimadebatte werde zu wenig Rücksicht auf die genommen, die etwa in Automobilzulieferbetrieben wie seinem arbeiteten, sagte er. Die Konzentration aufs E-Auto werde Arbeitsplätze kosten. Er schwankte zwischen Trotz ("Die Verbrenner wird es noch lange geben") und Sarkasmus (die jungen Leute, die freitags auf die Straße gehen - "ich weiß nicht, wo die alle arbeiten wollen"). Und bekam Applaus für seinen Schlüsselsatz: Deutschland sei "nicht technologieoffen".

Die Regie-Leistung des Abends: Die Regie war gut damit beschäftigt, geschüttelte Köpfe einzufangen. Habeck befand etwa, Deutschland müsse versuchen, "vor der Welle" zu bleiben und investieren: "Wir sind weltökonomisch abgehängt." 500 Millionen Euro würden in Künstliche Intelligenz gesteckt - zu wenig: "Das machen mittlere chinesische Städte alleine." Wer reagierte da heftig? Der Wirtschaftsminister. Die Debatte sei "surreal", sagte Altmaier: "Wir sind nicht abgehängt, lieber Robert Habeck." Für Investitionen seien freilich Unternehmen zuständig, nicht die Politik.

Das zweite Pärchen des Abends: Die Wachstumskritikerin Nina Treu und der Unternehmer Karl Haeusgen bildeten es, der Vizepräsident des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau. Sie wurden sich nicht einig, ob nun sie das Wirtschaftssystem nicht verstehe oder er nicht die Dramatik des Klimawandels. Er stimmte ihr aber zu, als sie sagte, hätte man vor 25 Jahren bereits klimapolitische Maßnahmen ergriffen, "müssten wir auch jetzt nicht so einen Stress machen". Peace.

Die Klimapaketkritik des Abends: Altmaier verteidigte wie bereits zuvor schon bei "Anne Will" das Klimapaket der Bundesregierung. "Wir müssen schrittweise vorgehen", sagte er, also mit einem niedrigen CO2-Preis beginnen. Haeusgen widersprach: Das Paket sei nicht viel mehr als ein Impuls. Auch Habeck plädierte für einen höheren Preis.

Die Blüten des Abends: Die großen Fragen bestimmten die Diskussion stärker. Etwa: Was ist Wohlstand? Habeck sagte, wir hätten es uns "angewöhnt, Wohlstand mit Geld gleichzusetzen". Das treibe absurde Blüten; eine unfallträchtige Straße sei zum Beispiel fürs Wachstum gut, weil dann viele Autos erneuert werden müssten. Er schlug stattdessen einen "Lebenszufriedenheitsbegriff" vor, "der Mensch und Natur in den Mittelpunkt stellt". Da liege auch der "Korridor einer Lösung".

Vorbild des Abends: Was sich Altmaier unter dem guten Leben vorstellt, war auch zu erfahren. Manche würden gerne in den Urlaub fliegen, sagte er, und er werde es ihnen nicht versagen. Anderen würden Baguette und ein gutes Stück Käse genügen: "Ich bin damit sehr zufrieden, ja klar."