"Maybrit Illner" über den Terror in Sri Lanka "Sind uns Muslime scheißegal?"

Wäre die Welt friedlicher ohne Religionen? Das war die ziemlich hypothetische Frage, die Maybrit Illner im Nachgang zu den Anschlägen auf Christen in Sri Lanka und auf Muslime in Neuseeland aufwarf. Da sich Milliarden von Menschen diese Frage nicht stellen und einfach ohnehin immer weiter glauben werden, hätte man im Grunde ebenso gut fragen können, ob die Welt schöner ohne Schwerkraft wäre.

Doch dann kristallisierte sich im Lauf einer Stunde heraus, dass der Ansatz der Sendung tatsächlich so schlecht nicht war. Die Diskussion führte zumindest zu einem Punkt: dass Religion und Identität verständlich in ein Verhältnis gesetzt wurden, das die Debatte weiterbrachte.

Der Terrorismusexperte Peter Neumann etwa attestierte dem rechtsextremistischen, sich in der Tradition der Kreuzzüge sehenden Attentäter von Christchurch in Neuseeland und den islamistischen Tätern von Sri Lanka identitäre Gemeinsamkeiten: Bei beiden gehe es um eine "Form der extremen Identitätsreduktion", sagte er, um die Beschränkung auf eine einzige Eigenschaft. Wer vom Gedanken der Kreuzzüge besessen sei, dem gehe es "nicht um Christentum im Sinn von Theologie, sondern um die christliche Identität" - also auch im Sinn von: nicht-muslimischer Identität. Das war keine schlechte Antwort auf die Sendungsfrage, ob die Welt friedlicher ohne Religionen wäre: Sie wäre jedenfalls friedlicher ohne Religions-Identitäre.

Einen ähnlich wesentlichen Beitrag lieferte die Islamwissenschaftlerin Mürvet Öztürk, als sie sagte, worin sie nach vorgeblich religiös motivierten Terroranschlägen ihre Aufgabe sehe: darin, "für eine vielfältige, für eine multiethnische Gesellschaft" einzutreten, auch wenn das "abgedroschen" klinge. Das sei das Mittel gegen die Spaltungsversuche der Attentäter, die nur darauf aus seien, "mit hanebüchenen Argumenten Gegenreaktionen hervorzurufen".

Die Ambivalenz des Religiösen

Ist aber nun die Religion selbst Ursache für Unfrieden? Aiman Mazyek, der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland, verneinte das, schon jobbedingt. Die Sprache der Religionen sei keine "Sprache der Rache, sondern eine Sprache der Versöhnung", predigte er. Philipp Möller, der ein populäres Sachbuch darüber geschrieben hat, "warum wir ohne Religion besser dran wären", und auf dem Ticket des Atheisten in die Runde gesegelt war, ließ ihm das nicht durchgehen. Wenn schon, dann sei Religion "mehrsprachig", sagte er. Natürlich spreche sie auch die "Sprache des Hasses".

Die Ambivalenz des Religiösen beschäftigte die Runde eine Weile. Humanistischer Kern - ja. Einfache Möglichkeit, sich schwer zu verrennen - auch das. Religionen würden auch von Kriminellen instrumentalisiert - das eh.

Öztürk beklagte, dass die Religionsausübung in den vergangenen 25 bis 30 Jahren zunehmend strenger und "sehr konservativ" interpretiert worden sei. Das lastete sie auch "den Verbänden" an. Das ging also an Mazyek, der freilich nichts davon wissen wollte: Wenn sich Muslime in ihre Gemeinschaften zurückzögen, sagte er sinngemäß, sei das auch eine Reaktion auf eine spürbare Islamfeindlichkeit. Womöglich hatten da beide einen Punkt.

Mazyek unterstrich sein Argument auch an anderer Stelle, als er beklagte, dass es nun, nach den islamistischen Anschlägen in Sri Lanka, prompt eine Talkshow unter dem Titel "Terror in Sri Lanka - Krieg der Religionen?" gebe, während nach dem Anschlag auf die neuseeländischen Moscheen keine angesetzt worden sei. Was senden wir denn da für ein Signal?, fragte er: "dass uns Muslime scheißegal sind?"

Maybrit Illner wehrte sich nur zaghaft, seine Kritik blieb so stehen. Hätte man an der Stelle weitergemacht, wäre vielleicht jemand darauf gekommen, dass eine Talkshow nach dem Terror von Christchurch womöglich auch ein seltsames Format gewesen wäre. Was hätte man da diskutieren sollen, ohne ins komplett Spekulative und Wohlfeile abzugleiten? Hätte man dem Täter den Gefallen tun sollen, sein Manifest zu analysieren, das er geschrieben hat, damit die Fernsehsender der Welt darüber berichten? Völlig Unrecht hatte Mazyek mit seiner Kritik freilich auch wieder nicht: Natürlich, sagte Peter Neumann, würden Anschläge auf Christen wie in Sri Lanka in Deutschland stärker wahrgenommen, "weil wir uns näher fühlen".

Der CDU-Politiker Wolfgang Bosbach, war es, der dieses Gefühl in einen Satz packte: "Ich würde mich wahnsinnig darüber freuen, wenn die Christen in der Minderheit in muslimischen Ländern genauso viel Toleranz erfahren würden, wie die Muslime bei uns." Die Christen. Die Muslime. Die anderen. Und wir, die Guten. Hatte er eingangs noch betont, dass man "nicht in die Falle der Terroristen tappen" - also nicht die Spaltung forcieren - dürfe, lag er in dem Moment auch schon um ein Haar drin in der Falle. Er vergaß auch nicht, die obligatorische Vergleichsgröße Saudi-Arabien zu erwähnen.

Widerspruch kam von Mürvet Öztürk: "Gott sei Dank sind wir nicht in Saudi-Arabien, Herr Bosbach!" Aber das kann man vor lauter Stolz auf die in Deutschland geltende Religionsfreiheit natürlich schon mal vergessen.