"Maybrit Illner" zu Merz und Merkel "Er hat es so dilettantisch gemacht"

Zu bewundern war am Donnerstagabend im ZDF, wie sich eine Katze in den Schwanz beißt. "Zwischen Merkel und Merz - geht die CDU in der Mitte unter?" hieß es bei "Maybrit Illner". Die internen Querelen nach der Wahlniederlage der Partei in Thüringen waren also das Thema. In der Praxis bedeutete das: Personen redeten mit anderen Personen über dritte Personen, die weitere Personen kritisiert hatten, weil es unter deren Führung zu wenig um Inhalte gehe. Alles klar?

Die Frage des Abends: Geht es um die Sache oder um Rache? Friedrich Merz, der vor einem Jahr als Kandidat für den Parteivorsitz Annegret Kramp-Karrenbauer unterlegen war, hatte den Zustand der Bundesregierung nach der Landtagswahl als "grottenschlecht" bezeichnet und beklagt, dank der Untätigkeit der Kanzlerin liege "ein Nebelteppich" über dem Land. Auch der ehemalige hessische Ministerpräsident Roland Koch, der wie Merz in der Ära Merkel von der Bildfläche verschwunden war, hatte im Magazin "Cicero" die Bundeskanzlerin kritisiert. Sache oder Rache?

Die Einzelmeinung des Abends: Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Carsten Linnemann, ein dritter CDU-Mann im Kreis der Merkel-Kritiker, war persönlich zugegen. Was ihn so sicher mache, dass es Merz um politische Inhalte und nicht um gekränkte Ehre gehe, fragte Maybrit Illner. Linnemann: "Dafür kenne ich ihn zu lange."

Die Mehrheitsmeinung des Abends: Merz' heftige Kritik sei mittelklug bis völlig daneben gewesen. "Die Durchschlagskraft der Kritik liegt auch ein bisschen an der Qualität der Kritik", sagte der ehemalige thüringische und rheinland-pfälzische CDU-Ministerpräsident Bernhard Vogel. Anja Maier von der "taz" befand, Merz' frontale Kritik sei für die CDU, die eine "anständige Partei" sei, sehr ungewöhnlich; Rachegelüste und Eitelkeit spielten zumindest auch eine Rolle.

Der Publizist Albrecht von Lucke wurde am deutlichsten: Merz habe eine Personaldiskussion losgetreten, um selbst in eine Führungsrolle schlüpfen zu können. Aber "er hat es so dilettantisch gemacht", dass sich die Partei nun hinter Kramp-Karrenbauer versammle. Die anderen Konkurrenten um die Kanzlerkandidatur der Union seien "noch nicht so weit" - und so schlössen sich nun die Reihen hinter der "durchaus schwachen" Vorsitzenden.

Der missglückte Versuch des Abends: Linnemann forderte, endlich wieder auf inhaltliche Debatten zu setzen - wie die über die Vorschulpflicht für Kinder, die schlecht Deutsch sprechen; das hatte er bereits im Sommer vergeblich anzustoßen versucht. "Diese Debatten müssen wir führen", sagte er, um der Unterscheidbarkeit der Parteien willen. Kramp-Karrenbauer müsse "die Führungsfrage in der Partei stellen, Frau Merkel in der Regierung". Nicht durch kam er aber mit dem Versuch, sich als Mann der Inhalte zu präsentieren, dem Machtinteressen fremd sind. Linnemann, sagte von Lucke, mache das "immer sehr geschmeidig".

Die Verblassung des Abends: Eigentlich stand das Ende der Ära Merkel im Raum. Das steht dort aber schon seit einem Jahr: Im November 2018 machte Illner die Sendungen "Streit um Merkels Erbe", "Was folgt auf Merkel?" und "Neustart ohne Merkel". Tatsächlich war die Runde diesmal eher drauf und dran, mit dem Phänomen Merz abzuschließen. "Er ist eine Projektionsfläche", sagte die Politikwissenschaftlerin Ursula Münch, "er schießt nur aus dem Off". Eine "Lichtgestalt", die noch zum "Glühwürmchen" werden könnte, so von Lucke. Und auch Alexander Marguier, Chefredakteur des konservativen "Cicero", sagte, "bei allem Respekt", Merz' politische Leistung verblasse neben der aller anderen denkbaren Kanzlerkandidaten.

Das Kandidatenbingo des Abends: Wer sind die? Marguier zählte neben Merz und Kramp-Karrenbauer Armin Laschet, Markus Söder und Jens Spahn auf. Wenn die Sendung noch länger dauere, nenne er auch noch fünf weitere, sagte Bernhard Vogel. Was er sagen wollte: Es gebe für die CDU "keinen Grund, jetzt die Kanzlerfrage zu diskutieren". Die SPD werde in der laufenden Legislaturperiode ohnehin niemanden von der Union mehr ins Kanzleramt wählen: "So blöd ist sie immer noch nicht, nein."

Die Koalitionsberatung des Abends: Kann die CDU in Thüringen zur Not mit der Linken koalieren? Auch darum ging es. Albrecht von Lucke nutzte den Exkurs, um der Partei ihr Hufeisen wegzunehmen: Sie vertrete eine "verquere Extremismustheorie" - die Gleichsetzung von linkem und rechtem Rand sei eine "Lebenslüge" und bedeute eine "ungeheure Verharmlosung des Rechtsextremismus".

Politologe Albrecht von Lucke: In der CDU gibt es seit Jahren eine Totalitarismustheorie nach der links und rechts gleichzusetzen sind. Und das ist vor allem eine Verharmlosung des #Rechtsextremismus .

Bernhard Vogel stimmte ihm zu: Man dürfe AfD und Linkspartei nicht einmal "in einem Satz sagen". Das bedeute aber nicht, dass man mit der Linken koalieren sollte. Anja Maier sagte, ein Zusammengehen würde den Markenkern der CDU beschädigen. Ursula Münch riet aus ähnlichen Gründen ab. Was sie aber nicht verstehe, sagte Maier, sei, wie plump sich etwa CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak an der Linkspartei abarbeite: Es müsse doch noch irgendeinen anderen luziden Gedanken geben, um das eigene Profil zu schärfen.