"Maybrit Illner" zu Syrien "Der Westen ist im Grunde draußen"

"Taten statt Worte in Syrien - auch mit deutschen Soldaten?" war die "Maybrit Illner"-Sendung überschrieben. Der Unterschied zur Show der Vorwoche (als es auch um Syrien ging) war, dass mittlerweile der Vorschlag von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU, auf dem Tisch liegt, eine Sicherheitszone im syrischen Grenzgebiet zur Türkei zu schaffen - was in einen der gefährlicheren Auslandseinsätze der Bundeswehr münden könnte. Und damit nebenbei auch ein neuer Talk-Impuls: Worüber reden wir da eigentlich?

Die Regierung wurde freilich nicht von Kramp-Karrenbauer vertreten, die in Brüssel weilte, sondern von Außenminister Heiko Maas von der SPD. Der allerdings in der Sache nicht Kramp-Karrenbauer vertritt. Er ließ sich zwar nicht locken, noch einmal nuanciert zu kritisieren, dass sie sich mal eben unabgesprochen eine andere Außenpolitik ausmalt: "Geschenkt, wie das innerhalb der Bundesregierung gelaufen ist", sagte er. Er wollte aber auch nicht überspielen, dass er ihre Idee schlichtweg ablehnt. Eine "mehr oder weniger theoretische Debatte" darüber, welche Verantwortung Deutschland übernehmen müsse, helfe seiner Ansicht nach nicht weiter. Nur, was dann?

Das "Nur so" des Abends: Drei Punkte nannte Maas: Die Waffenruhe, die nach dem Einmarsch türkischer Truppen in Syrien nun gilt, müsse "dauerhaft sein" - darüber, und nicht über Schutzzonen, werde auch außerhalb Deutschlands diskutiert. Zweitens, humanitäre Hilfe und ein "humanitärer Zugang" müssten gewährleistet sein, damit die Menschen den Winter überstehen könnten - die hätten von einer Theoriedebatte gar nichts, für sowas sei einfach "keine Zeit". Und, drittens, die Suche nach einer politischen Lösung müsse beginnen: mit dem Ziel einer neuen Verfassung, demokratischer Wahlen und sicherer Rückkehrmöglichkeiten für Flüchtlinge. Eine Grundlage für dauerhaften Frieden sei "nur so" zu legen, sagte er.

Das "Zu spät" des Abends: Journalist Aktham Suliman stimmte Maas zu: "Was wir brauchen, ist eine Gestaltung der Nachkriegszeit." Kramp-Karrenbauers Zonenplan helfe nicht weiter. "Das Ding ist gelaufen", sagte er, Europa habe früh "aufs falsche Pferd gesetzt", nämlich auf die Opposition, statt mit allen Parteien zu sprechen. Russland habe das geschickter angestellt. "Putin ist der Gewinner, wir müssen ihn um Erlaubnis bitten", wenn man tätig werden wolle, sagte auch André Wüstner, der Bundesvorsitzende des Deutschen Bundeswehrverbands. Und Souad Mekhennet, Sicherheitskorrespondentin der "Washington Post", befand, man sei "zu spät" - es führe, anders als vor sechs Monaten, nun "kein Weg mehr daran vorbei", auch mit Assad zu sprechen.

Das "Nur wie?" des Abends: Ruprecht Polenz, Außenpolitiker der CDU, sagte, die Ziele des Außenministers unterschreibe er ja - nur, wie soll man die erreichen? "Keine Wiederaufbauhilfe ohne Friedensperspektive", das sei "der Hebel", sagte Polenz; "da wird internationales Geld gebraucht." Lasse man "es treiben", werde man jedenfalls nicht das Syrien bekommen, in das die Menschen freiwillig zurückkehrten. "So wie es jetzt ist, ist im Grunde der Westen draußen." Kramp-Karrenbauers Vorschlag, wie sich die internationale Gemeinschaft verhalten kann, begrüße er. Wobei ein Bundeswehreinsatz freilich "ein hohes Risiko" wäre.

Die Lektion des Abends: Ob, fragte Maybrit Illner, die Verteidigungsministerin wisse, was ein Einsatz für die Bundeswehr bedeuten würde? André Wüstner, der sie vertrat, antwortete: "Ich hoffe, dass sie mittlerweile weiß, was das bedeutet." Die Bundeswehr sei bereit, nach Syrien zu gehen, aber dann bitte mit angemessener Ausrüstung. Er hoffe, man habe die "lessons" aus anderen Einsätzen gelernt. "Wer die Lippen spitzt, muss auch pfeifen."

Die Abwegigkeit des Abends: Es wird der Tag kommen, an dem jemand die Musik, mit der die Einspielfilme bei "Maybrit Illner" untermalt sind, in einer Spotify-Liste bündelt. Die Frage wird dann sein: Welcher Song diente zur Untermalung welches politischen Vorgangs? Hier wären schon mal zwei Auflösungen. Ein Filmbeitrag, in dem Kramp-Karrenbauers Vorschlag vorgestellt wurde, war unterlegt mit einem "James Bond"-Titelsong. Und ein Einspieler, der die jüngst getroffene Übereinkunft von Russland Präsident Putin und dem türkischen Staatschef Erdogan thematisierte, wurde mit "Ein Freund, ein guter Freund" verheuteshowt. Bald dann das Musical "Hair", wenn es um Donald Trump geht?