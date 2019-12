Es sind also wohl gerade russische Wochen. Erst die Dopingsperre für russische Sportler bei Olympia. Jetzt noch die Talkrunde bei Maybrit Illner: "Geliebter Feind - braucht Europa Putin?" Und ach, klar, der Ukraine-Gipfel, die Diplomatenausweiserei, das Hickhack um die Gaspipeline Nord Stream 2.

Der Sendungstitel klingt wie aus einem Wolfgang-Petersen-Film im Kalten Krieg.

Der, in dem sich plötzlich irre Notgemeinschaften bilden, überlebenshalber? Dann passt's. Denn als zentraler Punkt schälte sich an dem Abend heraus, dass sich offenbar gerade etwas dreht im Weltgefüge, von Europa aus betrachtet: Au revoir USA, salut Russland - um sich als EU stärker in der Nato zu positionieren. Etwas frisch wehte es dann doch vom 20. Jahrhundert herüber. Oder wie es Alt-CSUler Edmund Stoiber in erstaunlicher Klarheit sagte: "Putin ist nicht die große Gefahr, sondern Trump." Dass die USA nun versuchten, die Nord-Stream-2-Pipeline von Russland nach Deutschland zu verhindern, also echt: "So geht man nicht mit Partnern um." Darin war die Runde sich einig.

Und so gab's Russland in allen Geschmäckern, geostrategisch, wirtschaftspolitisch, wertebasiert, diplomatisch. Aus deutscher Sicht, aus französischer, aus ukrainischer, aus der der Nato und der EU. Und im Hintergrund dudelte der Dauerhit übers Hü (Werte) und Hott (geopolitische Strategie).

Ähm.

Ja, genau: So voll war die Sendung. Fürs Format Polittalk ganz ungewohnt: lauter Gäste, die sichtbar Bock hatten, ihr Hirn anzustrengen. Passend zum Sendungstitel war es eine Runde mit erstaunlichen Allianzen. Der Insider: SPD-Außenminister Heiko Maas ("Ich bin ganz gut informiert in der Sache."). Das Duo Annalena Baerbock, Co-Vorsitzende der Grünen, und Edmund Stoiber: "Die EU ist ein Wertebündnis, das ist die Nato nicht", so Baerbock, sie wolle sich Stoiber anschließen, man brauche europäische Souveränität in der Nato - als "Friedensmacht Europa". "Absolut", kommentierte Stoiber, "absolut".

Sekunde, Stoiber in einer Russlandrunde? Ist der nicht Ehrenpräsident der CSU?

Auch das. Aber er hat sich die Rolle des Elder Statesman von der Garderobe genommen, und sie passt. Die Präzision, mit der er ein Argument nach dem anderen raushaute, Szenenapplaus inklusive, machte die Runde teils zur Stoiber-Show, positiv gemeint. Claire Demesmay von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik DGAP war als Frankreich-Erklärerin Gold wert ("Macron versucht immer, auf beiden Schienen gleichzeitig zu laufen."). Und Wladislaw Below vom Zentrum für Deutschlandforschung in Moskau, nun: Sein Deutsch war leider so bruchstückhaft, dass es unlauter wäre, ihn zu zitieren - er könnte alles anders gemeint haben. Grob: Man würde Putin dauernd falsch verstehen. Der Rest schwieg höflich.

Ging's denn auf?

Illner galoppierte in dieser einen Stunde an einem hochkomplexen, machtpolitisch irre spannenden Ding entlang, mit dem man locker mehrere Titelstrecken im SPIEGEL füllen könnte. Motto: Kann nicht klappen, wir machen einfach. Immer mit Illners herrlicher Frage im Ohr: "Viele wünschen sich einen Neustart der deutsch-russischen Beziehungen. Ist Auftragsmord ein guter erster Schritt?"

Und? Was war denn nun mit Russland?

Die Debatte hangelte sich an einer Runde "Wasch mich, aber mach mich nicht nass" entlang - was zeigte, wie ungewohnt dieser Gedanke ist auf dieser Ebene: sich von den USA abzuwenden, weil man Russland zwar für skrupellos, aber letztlich berechenbarer hält. Einerseits also strategische Begeisterung: "Wollen wir wirklich die Russen weiter in die chinesische Partnerschaft treiben?", erklärte Stoiber Macrons Ansatz, statt sie "als langfristigen Partner" zu gewinnen? "Das ist doch eine interessante Idee!", er sprühte förmlich. "Ein Macron-Versteher!", rief Demesmay, "es ist unglaublich!" Überhaupt dröselte sie super auf, wie sich Macrons Wandel, der schon beim G7-Treffen im August sichtbar war, als langfristige Strategie weiter dreht: Weil er Putin signalisiere, "dass die Nato-Osterweiterung eine Provokation war" und ihm nun zurufe, ach Quatsch, er sei doch kein Feind.

Und andererseits?

Als die Frage auftauchte, ob das denn nicht scheinheilig sei - Sanktionen und vermuteter Auftragsmord hier, Gaskauf und Gesprächsrunden dort - erwiderte Heiko Maas: "Da, wo ich so unterwegs bin, treffe ich des Öfteren Leute, bei denen man befürchten muss, dass sie die Unwahrheit sagen." Aber auch die brauche man nun einmal, um Frieden auszuhandeln, siehe Ukraine-Gipfel. Ansonsten: Sanktionen, Sanktionen, Sanktionen, weil Völkerrecht, Völkerrecht, Völkerrecht.

Sehen das die Parteikolleg:innen auch alle so?

Nicht wirklich. Als Illner Maas ansprach, dass einige seiner Parteikolleg:innen sich ein besseres Verhältnis zu Russland wünschten, das mit den Sanktionen, ach, sagte er: "Muss ich kurz drüber nachdenken" - Antwort offen. Dann kitzelte sie Stoiber mit der Frage, ob Merkel nun in der EU eine "lame duck" sei, darauf der nüchtern: "So ist das im Rat - alles orientiert sich auf Macron." Und es könnte sein, dass Baerbock für manche Grüne zu Nato-freundlich rüberkam: "Die transatlantische Freundschaft war der Wegbereiter für Europa." Und das einer Partei, die ohne den Nato-Doppelbeschluss nicht existierte!

Wenn die Sendung schon so proppevoll war - was ist denn hinten runter gefallen?

Die Verknüpfung aus Geo-, Energie- und Klimapolitik. Baerbock versuchte es, betonte, wie kurzsichtig es sei, sich geostrategisch so abhängig zu machen, noch dazu von fossilen Energieträgern. Und musste sich von Illner anhören: "Sie können nicht nur auf Sanktionen und Menschenrechte pochen. Das politische Geschäft ist in einer Regierung ein wenig komplizierter." Rumms.

So ist das also gerade: Am großen Großbritannien-Wahlabend ist kein Brexit-Gespräch anberaumt. Sondern eins über Russland.