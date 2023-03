Brooks, der 1926 in einer jüdischen Familie im New Yorker Stadtteil Brooklyn zur Welt kam, hat sich in seiner Karriere immer wieder über Hitler lustig gemacht, etwa in seiner Komödie »Frühling für Hitler« (1968) oder in dem Song »To Be or Not To Be (The Hitler Rap)«, 1984 auch in Deutschland ein Hit. In seinem jüngsten Werk knöpft er sich den Verrat von Judas an Jesus ebenso vor wie den Bürgerkrieg in den USA, die Russische Revolution, die Erfindung des Telefons und die Invasion der Alliierten in die Normandie.