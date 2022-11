Sebastian Pufpaff, 46, fällt in dieser Woche aus gesundheitlichen Gründen als Moderator der ProSieben-Show »TV total« aus – es gibt aber schon prominenten Ersatz. Schauspieler Michael Bully Herbig, 54, wird am Mittwoch die Sendung moderieren, wie der Sender am Dienstagabend auf Twitter bekannt gab. Ein ProSieben-Sprecher bestätigte der Deutschen Presse-Agentur die Mitteilung. »Von allen und von Herzen: Gute Besserung, Puffi!«, hieß es im Tweet. Weitere Angaben machte der Sender nicht.