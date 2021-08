Bekannt als »Dex Dexter« »Denver-Clan«-Star Michael Nader gestorben

TV-Serien mit Seifenoperneinschlag waren seine Spezialität: In über 150 Folgen des »Denver-Clan« sowie in »All My Children« war Michael Nader zu sehen. Mit 76 Jahren starb der Kalifornier nun an Krebs.