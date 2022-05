Der Hausmeister aus »Friends« US-Schauspieler Mike Hagerty ist tot

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Hagerty begann seine Karriere er in den frühen 1980er-Jahren mit kleinen Rollen in Filmen, bevor er immer öfter fürs Fernsehen arbeitete und in Serien wie »Seinfeld«, »Ally McBeal«, »Curb Your Enthusiasm« oder »Desperate Housewives« auftrat.

Obwohl er vor allem für seine Fernsehrollen bekannt war, übernahm Hagerty auch mehrere Filmrollen, insbesondere in Komödien. 1987 spielte er den besten Freund von Kurt Russell im Film »Overboard – Ein Goldfisch fällt ins Wasser« an der Seite von Goldie Hawn und Edward Herrmann. In den 90er-Jahren stand er unter anderem für »Speed ​​2: Cruise Control« und »Inspektor Gadget« vor der Kamera. Außerdem war er in den Mike-Myers-Komödien »Wayne’s World«, »Liebling, hältst Du mal die Axt?« und »Austin Powers – Spion in geheimer Missionarsstellung« zu sehen.