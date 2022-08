Schon bei der ersten Ankündigung der unautorisierten Serie im Februar 2021 hatte Tyson Hulu Geldgier und kulturelle Aneignung vorgeworfen . Kurz darauf kündigte Mike Tyson ein hochkarätiges Biopic-Projekt an, produziert von Martin Scorsese, in dem Jamie Foxx unter der Regie von Antoine Fuqua den Boxer spielen solle. Um diese Verfilmung blieb es in jüngerer Zeit allerdings still.

Hulus Serienmacher Steven Rogers verteidigte »Mike«. Er würde sich wünschen, dass Tyson seine Meinung ändern werde, wenn er die Produktion sähe. Man habe im Vorfeld nicht mit Tyson gesprochen, weil dieser die Rechte an seiner eigenen Sicht auf sein Leben schon verkauft habe, so Rogers vor TV-Kritikern . »Als Geschichtenerzähler will ich mich auch nicht nur auf eine Quelle verlassen«, sagte er weiter. Man habe sich auch darum bemüht, Figuren wie Tysons Ex-Frau Robin Givens oder Desiree Washington, die ihm 1991 vorwarf, sie vergewaltigt zu haben, mit »Tiefe« und »Respekt« zu zeichnen. Hauptdarsteller Trevante Rhodes (»Moonlight«), sagte, da er nicht mit Tyson sprechen konnte, habe er seinen Boxstil studiert, um dem Charakter seiner Figur näherzukommen.