Zusammen bringen sie so viel detailreiche muslimische Kultur und ethnische Besonderheiten in das uramerikanische Comicgenre wie noch nie zuvor – eine gelungene Integrationsleistung für die lange wegen der Terroranschläge von 9/11 misstrauisch und rassistisch angegangene islamische Gemeinde in den USA. Denn Kamalas Eltern sind zwar die größten Hindernisse für den Teenager, der sich einfach nur austoben will, werden aber samt Glauben und Bräuchen nicht exotisiert, sondern sympathisch authentisch gezeichnet. Daddy Yusuf (Mohan Kapur) hat einen hinreißenden Auftritt, als er sich grün anmalt und sich in ein extra angefertigtes Hulk-Kostüm werfen will, halb Superheldendress, halb traditionelles pakistanisches Gewand. Mutter Muneeba (Zenobia Shroff) hält Kamalas Begeisterung für Captain Marvel zwar für unreif und unziemlich, zeigt aber auch Verständnis für den Freiheitsdrang ihrer Tochter.