Nach dem Tod von Mirco Nontschew Amazon Prime Video strahlt die dritte Staffel von »LOL« im Frühjahr aus

Der überraschend verstorbene Komiker Mirco Nontschew hatte seinen letzten Auftritt in der dritten Staffel der Comedyshow »LOL: Last One Laughing«. Jetzt steht fest, dass seine Performance bald zu sehen sein wird.