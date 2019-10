Nach "Tatort"-Kritik Augsburger Puppenkiste lädt Til Schweiger ein

Til Schweiger, der sich als Tatort-Kommissar Nick Tschiller gelegentlich durch Hamburg ballert, war vom jüngsten Hessen-Tatort "Angriff auf Wache 08" nicht so richtig begeistert. "Jede Folge der Augsburger Puppenkiste war glaubwürdiger, besser gespielt und vor allem spannender!", kommentierte er den Fall seines Kollegen Ulrich Tukur auf Facebook.

Das nahm die Augsburger Puppenkiste zum Anlass, Schweiger einzuladen. damit er sich persönlich von der Qualität des bekannten Marionettentheaters überzeugt. Klaus Marschall, der die Puppenkiste in der dritten Generation leitet, sagte der "Augsburger Allgemeinen": "Wenn Til Schweiger sich immer noch an die Fernsehfilme der Augsburger Puppenkiste erinnert, finden wir das sehr positiv." Und bot an: "Ich lade Til Schweiger zur Vorstellung ein". Marschall gehe davon aus, dass Schweiger ja wisse, wovon er rede: Vom Alter her passe der 55-Jährige gut hinein in die Generation, die mit der Augsburger Puppenkiste aufgewachsen sei.

Sprecher soll Schweiger aber nicht werden

Hoffnungen auf eine Stelle als Sprecher muss sich Schweiger auch nicht machen. Man kenne Schweiger, sagte Marschall. "Nuscheln ist sein Markenzeichen. Ob das für unsere Figuren zuträglich wäre?"

Schweiger war zuletzt als suspendierter "Tatort"-Kommissar Nick Tschiller in der Folge "Off Duty" im Juli 2018 im Ersten zu sehen. Für einen neuen "Tatort" drehte er im April auf der zu Hamburg gehörenden Insel Neuwerk im Wattenmeer vor Cuxhaven.

In dem von Schweiger kritisierten "Tatort" wurde Felix Murot (Ulrich Tukur) mit einem alten Kollegen ( Peter Kurth) auf einer Polizeiwache angegriffen. Wir gaben dem Film in unserem Krimi-Vote 8 von 10 Punkten und schrieben: "So aberwitzig dieser 'Tatort' mit Songs und Zitaten aufgeladen ist - er funktioniert doch weitgehend als klassische Western-Erzählung über verlorene Illusionen und verlorene Lieben, über unverheilte Narben und frisch zugefügte Wunden." Denn immer wieder taucht Tukur mit seiner Ermittlerfigur in die Filmgeschichte ab. Auch der Titel des nächsten Tukur-"Tatorts" hält ein Versprechen für Cineasten bereit: Er lautet "Die Ferien des Monsieur Murot".