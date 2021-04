Nach Tod von Willi Herren Sat.1 stoppt »Promis unter Palmen«

Mitten in der Staffel bricht Sat.1 die Show »Promis unter Palmen« ab, in der der verstorbene Willi Herren zuletzt mitwirkte. Aus Pietätsgründen werde man die noch ausstehenden Folgen nicht mehr zeigen, so der Sender.