»Manchmal kommt ein Talent durch die Tür und ist so hell und kühn und brillant, dass ich einfach nur staune und meinen Glückssternen danke«, sagte Russell T Davies, der nach rund zwölf Jahren zurückkehrende Leiter der Serie, in der Mitteilung des Senders. »Ncuti hat uns geblendet, den Doktor in die Hand genommen und die Tardis-Schlüssel in Sekundenschnelle in Besitz genommen.«

Erster weiblicher "Doctor Who": Viel Lärm um was?

Der in Ruanda geborene und in Schottland aufgewachsene 29-Jährige wird der erste schwarze Schauspieler sein, der die Hauptrolle in der ikonischen Science-Fiction-Serie übernimmt, aber er ist nicht der erste schwarze »Doctor«. Die britische Darstellerin Jo Martin spielte bereits die Rolle des sogenannten Fugitive Doctor in früheren Episoden der Serie.

Jodie Whittaker war die erste Frau in der Hauptrolle der Serie, als sie 2017 Nachfolgerin von Peter Capaldi wurde und damit zum insgesamt 13. »Doctor Who« in der langen Geschichte der Figur. Gatwa ist nun Nummer 14. Der Trick, um den Personalwechsel dauerhaft zu ermöglichen, liegt in der extraterrestrischen Natur des »Doctor«: Wann immer sein Körper zu sehr in Beeinträchtigung gezogen oder verletzt wurde, kann sich das Geschöpf in einer neuen Körper- und Geschlechtsform reinkarnieren.