Der NDR dürfte derzeit angesichts zahlreicher ARD-Skandale , bei denen es unter anderem um Interessenkonflikte und Korruptionsvorwürfe geht, besonders genau auf mögliche Verbindungen bei Tätigkeiten seiner freien und festen Mitarbeiter achten. Beim NDR war zuletzt die Direktorin des Landesfunkhauses in Hamburg, Sabine Rossbach, wegen Vorwürfen der Vetternwirtschaft aufgefallen. Sie zog sich von ihrem Posten zurück, eine Rückkehr ist in dieser Funktion nicht geplant. Im Landesfunkhaus in Kiel wiederum wird über angebliche politische Filter und Einflussnahme gestritten.