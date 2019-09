Netflix, Amazon und Co. Die besten Serien, von denen Sie vielleicht noch nie gehört haben

On My Block, Netflix

Apropos Teenager: Es geht auch ohne Katastrophenszenarien, wenn die schmerzhaften Häutungsprozesse des Heranwachsens thematisiert werden sollen. Das zeigt die Serie "On My Block", obwohl ihre Hauptfiguren allen Grund zum Durchdrehen hätten. Sie leben in einem benachteiligten Stadtteil von Los Angeles, sind nicht Weiß, und Rassismus und Gewalt gehören zu ihrem Alltag. Ein Gag dieser Serie geht so: Kids flüchten vor einer Schießerei und streiten sich darüber, welches Kaliber gerade abgefeuert wurde. Komödie und Drama verschränken sich hier so ansatzlos ineinander, dass man am Ende nicht weiß, ob man lachen oder weinen soll. Wahrscheinlich beides gleichzeitig.