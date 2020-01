Klassisches Hollywood triumphiert bei den Golden Globes "Sorry, Netflix"

Bei den "Globes", wie die Golden Globe Awards in den USA zärtlich genannt werden, geht es lockerer zu als bei den Oscars: Es wird gebechert, gelacht, und die Witze auf der Bühne sind ein wenig fieser - zumal wenn dort, wie in diesem Jahr wieder, der britische Comedian Ricky Gervais als Moderator seine Show abzieht.

Wirklich ernst nimmt die Preisverleihung eben niemand. Und für voll auch nicht - dafür ist die aus 93 Mitgliedern bestehende Hollywood Foreign Press Association, die sie ausrichtet, viel zu klein. Die Entscheidungen der in der HFPA organisierten internationalen Journalisten lösten in den letzten Jahren denn auch nicht selten Kopfschütteln aus. Auch jetzt wieder, weil kaum Frauen nominiert wurden, obwohl sich mit Greta Gerwig ("Little Women") und Lulu Wang ("The Farewell") zwei Regisseurinnen angeboten hätten.

Auch als vermeintlich sicherer Hinweisgeber auf die späteren Oscar-Gewinner taugen die Golden Globe Awards mitnichten. Dass im vergangenen Jahr "Green Book" bei den Globes als beste Komödie/Musical und bei den Oscars als bester Film gewann, war purer Zufall, die Quote der Übereinstimmung liegt bei höchstens 50 Prozent.

Ob also der Gewinner des Abends der Ausgabe 2020, der Kriegsfilm "1917", auch bei den Oscars groß abräumen wird, ist sehr fraglich. Dass Taron Egerton, der für seine Rolle des Elton John in "Rocketman" als bester Hauptdarsteller in einer Komödie/Musical ausgezeichnet wurde, auch mit einem Oscar nach Hause geht, dürfte sogar noch unwahrscheinlicher sein.

Mit solchen Überraschungskandidaten produziert die in Fragen des künstlerischen Geschmacks stockkonservative HFPA immerhin Schlagzeilen. Mehr noch gelingt ihr das in diesem Jahr mit einem Kandidaten, den sie nicht auszeichnete - namentlich einem Konzern, der im Vorfeld als der große Gewinner des Abends gehandelt wurde: Netflix.

34 Mal war die kalifornische Film- und Serienfabrik nominiert, mit "The Irishman", "Marriage Story" und "Die zwei Päpste" allein drei Mal in der Kategorie Bester Film. Am Ende ging Netflix mit zwei mickrigen Preisen nach Hause: Laura Dern wurde für "Marriage Story" als beste Nebendarstellerin, Olivia Colman für "The Crown" als beste Hauptdarstellerin in einer Drama-Serie ausgezeichnet.

"Sorry, Netflix", warf der Schauspieler Jared Harris dem Konzern von der Bühne aus zu, während sich der für "1917" auch als bester Regisseur ausgezeichnete Sam Mendes für das Kinoerlebnis stark machte: "Ich hoffe wirklich, dass dieser Preis bewirkt, dass die Leute rausgehen und sich den Film auf der großen Leinwand ansehen, für die er gemacht ist." Den Namen Netflix musste er in diesem Zusammenhang gar nicht erwähnen, denn den verbalen Ellenbogencheck hörte man auch so heraus.

Tatsächlich positionierten sich die Golden Globes 2020 als Verteidiger des klassischen Hollywood-Kinos gegenüber den Emporkömmlingen der Streamingdienste. "1917" wirbt mit seinen technischen Finessen, die den Film als eine einzige, ununterbrochene Kamerafahrt wirken lassen - eine filmsprachliche Höchstanstrengung, mit der Alfred Hitchcock schon 1948 experimentierte ("Cocktail für eine Leiche") und die nicht selten das spektakel- und rauschhafte Element betont, das der Kinoerfahrung zugeschrieben wird.

Und mit "Once Upon A Time in Hollywood" von Quentin Tarantino gewann ein Film in der Kategorie Komödie/Musical, der weder Musical noch Komödie ist, sondern eine von Wehmut getragene Rückschau auf das Hollywood der Sechzigerjahre, als das Fernsehen noch Fernsehen war und die Filmstudios nicht nur künstlerisch eindeutig wertvoller, sondern auch vergleichsweise mächtiger.

Was dagegen die Medien-Gegenwart des jungen Jahres 2020 auszeichnet, ist eben genau die Auflösung dieser Kategorien, die über Jahrzehnte in Stein gemeißelt waren. Netflix macht sowohl Fernsehen als auch Kino, nur dass der Konzern seine Kinofilme eben für den Bildschirm daheim produziert und nur pro forma für kurze Zeit in wenige Kinos bringt.

Die Zukunft hat schon begonnen

Wie sehr sich die Kategorien schon überlebt haben, zeigt das bei den Globes leer ausgegangene Epos "The Irishman" von Martin Scorsese: Ein weit über 100 Millionen Dollar teurer Mafia-Thriller von einer lebenden Kinolegende mit den Kinolegenden Robert de Niro und Joe Pesci in den Hauptrollen. Wenn dieser Film noch vor wenigen Jahren nicht als großes Kinoereignis gehandelt worden wäre, welcher dann? Heute ist "The Irishman" ein Fernsehfilm, der auch einige Wochen in den Kinos lief, damit er an der Oscarverleihung teilnehmen darf.

Netflix greift ein Geschäftsmodell an, das über Hundert Jahre funktionierte. Gleichzeitig ist der Konzern teilweise noch auf die Strukturen der alten Entertainment-Welt angewiesen, vor allem auf große Preise und den damit verbundenen Glamour. Preise und Prestige sollen neue Kunden anlocken und alte halten, sie sollen einige Werke aus der selbst produzierten Masse herausheben, in ein Scheinwerferlicht, das früher Kino-Produktionen vorbehalten war.

Jetzt steht der Konzern düpiert da, nicht wenige in der Branche werden ob der empfindlichen Niederlage feixen. Dafür ist es natürlich noch zu früh, wirklich wichtig wird für Netflix der Abend der Oscarverleihung. Und Tatsache ist auch, dass es Filme wie "The Irishman" oder auch "Marriage Story" ohne den Streamer nicht geben würde. Eben weil sich der Markt verändert hat, weil Filmstudios das kreative und finanzielle Risiko scheuen, weil Disney mit seinen Comic-, Animations- und Familienfilmen die Leinwände der Multiplexe dominiert.

Wie sehr sich die Zeiten schon geändert haben, zeigt ein Blick auf die TV-Sparte, die bei den Golden Globes ebenfalls ausgezeichnet wird. Auch dort hat Netflix empfindlich verloren, vor allem gegenüber HBO mit seinen vier Auszeichnungen. Aber unter den Nominierten fanden sich in diesem Jahr ausschließlich Bezahlsender und Streamingdienste. Kein einziger klassischer Kabelsender war darunter.

Auch wenn niemand weiß, wie sie konkret aussehen wird: Die Unterhaltungswelt der Zukunft, sie hat längst begonnen.