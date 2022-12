Paktieren der Royals mit den Medien

Nach Meinung von Meghans Freundin Lucy Fraser war die Australienreise des Paars 2018 der entscheidende Wendepunkt. Kurz zuvor gab Meghan ihre Schwangerschaft bekannt. Dass das Paar damals so beliebt gewesen sei, hätte der königlichen Familie »nicht gefallen«, sagt Fraser. Auch Prinz Harry behauptet, dass die königliche Familie während der offiziellen Tour des Paars durch Australien und Neuseeland Unmut äußerte. Die Medien hätten diese Haltung durch ihre Berichterstattung in der Öffentlichkeit befeuert – auch weil ihnen klar gewesen sei, dass dies keine Konsequenzen nach sich ziehen würde, weil es letztlich im Sinn der Machthabenden in der Familie gewesen sei, das Sussex-Paar niederzuschreiben. »Es war den Medien bereits klar, dass der Palast Meghan nicht schützen würde. Sobald das passiert, öffnen sich die Schleusentore«, so Harry.