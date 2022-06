Netflix-Doku über Gladbecker Geiseldrama Tanz der Geister

August 1988, Banküberfall in Gladbeck. Die Täter sind in der Bank eingeschlossen und verhandeln mit der Polizei. Einer der Räuber mit breitem Ruhrpott-Dialekt am Telefon: »Macht keinen Scheiß, ich erschieß die beiden Angestellten hier und mach mir die Knarre in’n Mund rein.« Konsternierte Reaktion eines Beamten am anderen Ende der Leitung: »Nu lassen Se dat ma sein, ich melde mich wieder.« Was folgte, waren zweieinhalb Tage des Terrors, in denen zwei Schwerverbrecher immer neue Geiseln nahmen. Am Ende waren drei Menschen tot, und viele Bürger der Bundesrepublik fühlten sich, als seien sie zu Mittätern geworden.