US-Netflix "Friends" verlässt den Streamingdienst

Mehrere Monate wurde bereits darüber spekuliert, nun ist klar: "Friends" wird Netflix verlassen. Alle 236 Folgen der Sitcom um sechs Freunde in New York sollen in den USA bei dem neuen Stremingdienst HBO Max laufen, den Warner Media im nächsten Frühjahr an den Start bringen will. Das bestätigte der Konzern in einer Pressemitteilung.

Allerdings ist bisher nicht klar, ob das Ende des Deals zwischen Warner und Netflix auch für das deutsche Angebot Konsequenzen hat und somit auch Fans hier auf die Serie verzichten müssen. Eine Anfrage dazu ließ Netflix Deutschland bislang unbeantwortet.

The One Where We Have To Say Goodbye.



We’re sorry to see Friends go to Warner's streaming service at the beginning of 2020 (in The US). Thanks for the memories, gang ☕ — Netflix US (@netflix) 9. Juli 2019

Noch im vergangenen Jahr hatte das Streamingportal die Ausstrahlungsrechte der Serie für 100 Millionen Dollar von Warner Media erworben , allerdings bloß für 2019. Dass Netflix so viel zahlte, zeugt indirekt wohl auch davon, dass die Serie, die 2004 endete, extrem erfolgreich gestreamt wurde - wenn es aber um konkrete Abrufe geht, begab sich Netflix meist bedeckt.

HBO Max will im Frühling nach eigener Aussage mit Unterhaltungsinhalten im Umfang von 10.000 Stunden starten. Dazu hat sich der Konzern auch die Rechte an den Serien "The Fresh Prince of Bel Air" und "Pretty Little Liars" gesichert und den Produzenten Greg Berlanti sowie Schauspielerin Reese Witherspoon für exklusive Filme an Bord geholt. Angekündigt sind auch zwei Serien mit den Schauspielerinnen Kaley Cuoco und Anna Kendrick.

In den kommenden Monaten drängen mehr und mehr Kontrahenten in den immer unübersichtlicheren Streaming-Markt. Neben etablierten Rivalen wie Netflix, Amazonoder Hulu und Warner Medias HBO Max steigen auch Disneyund Applein das Geschäft ein.