Serienexperiment "Criminal" Hier verhören die Vereinigten Staaten von Europa

Das Verhör ist gewissermaßen das Kronjuwel des Polizei-Thrillers. Ein psychologisches Katz-und-Maus-Spiel, bei dem Menschen auf engstem Raum zusammenhocken, getrennt durch einen Tisch und das Wissen, das eine Person hat und die andere ihr entlocken will. Gerunzelte Stirnen, rinnender Schweiß, gehetzte Blicke: Im Verhörzimmer wird die Arbeit fiktiver Ermittler zum theatralischen Akt.

Die Serie "Criminal" spielt ausschließlich auf dieser Theaterbühne, Nebenschauplätze sind lediglich das angrenzende Büro der Beamten und ein Vorraum mit dem unvermeidlichen Kaffeeautomaten. Die zwölf Episoden, die bei Netflix zu sehen sind, verdichten große Dramen zu kleinen, konzentrierten Kammerspielen und schlagen aus der Einheit von Raum, Zeit und Handlung maximales dramatisches Potenzial.

Neben dem Schauplatz wartet "Criminal" mit einem weiteren Clou auf: Je drei Folgen der ersten Staffel kommen aus Spanien, Frankreich, England und Deutschland. Jedes Land geht mit einem festen Ermittlerteam an den Start, das jeweils einen Verdächtigen oder eine Verdächtige in die Mangel nimmt. Etwas irritierend wirkt zunächst, dass der Verhörraum für alle Teams gleich aussieht - ganz so, als sei unbemerkt eine Version der Vereinigten Staaten von Europa Wirklichkeit geworden, in der strenge Vorschriften für die einheitliche Einrichtung von Polizeistationen herrschen.

Wahrscheinlich gibt es für den Einheits-Look ganz einfach produktionstechnische Gründe: Alle Folgen wurden im Netflix-Studio in Madrid gefilmt, wo man sich auf diese Weise die Ausstattung verschiedener Bühnenbilder sparen konnte. Ein angenehmer davon Nebeneffekt ist aber, dass die Zuschauer sich so ganz auf die Dramen konzentrieren können, die hier auf den Tisch kommen. Und die sind teilweise stark von nationalen Gemütsfarben und Traumata gefärbt.

Das Bataclan ist nah

In der französischen Episode "Émilie" etwa wird eine junge Frau verhört, die sich bei der Beschreibung ihrer Erlebnisse beim Terroranschlag auf das Bataclan in Widersprüche verwickelt. Ihr Freund starb damals im Kugelhagel, doch ihre Geschichte will einfach nicht zusammenpassen. Was verheimlicht die junge Frau?

Die englischen Ermittler sitzen einem hünenhaften Lkw-Fahrer gegenüber, der in seinem Anhänger wissentlich illegal Migranten ins Land geschleust haben soll. Er versteckte den Anhänger, als er bemerkte, dass die Polizei ihn im Visier hatte - aber wo? Unter Zeitdruck müssen die Verhörspezialisten ihn zum Reden bewegen, bevor es für die eingeschlossenen Menschen zu spät ist.

Die deutschen Beamten (Sylvester Groth, Eva Meckbach) beschäftigen sich mit einem Bauunternehmer (Peter Kurth), der kurz nach der Wende im Ostteil Berlins mit Immobiliengeschäften den Grundstein seines heutigen Imperiums legte. Die Leiche eines Handlangers, der damals für ihn Wohnungen renovierte, wurde erst jetzt in einem Betonfundament gefunden. Was für eine Beziehung hatte der Geschäftsmann zu ihm? Ist er sein Mörder?

Diese Episode mit dem Titel "Jochen" ist ein gutes Beispiel dafür, warum vor allem die deutschen Folgen besonders gut funktionieren. Drehbuch (Bernd Lange und Sebastian Heeg) und Regie (Oliver Hirschbiegel) gelingt es, der dramatischen Zuspitzung auch eine epische Tiefe zu geben. Im Fall von "Jochen" etwa ist die überraschende Auflösung schnell herbeigeführt, und dahinter kommt eine Lebensgeschichte zum Vorschein, die der Folge eine berührende Melancholie verleiht.

Für alle Episoden gilt: "Criminal" ist ein Fest für Schauspieler, durch die Bank spielen sich hier namhafte Darsteller in einen Rausch: David Tennant bei den Briten, Nathalie Baye als scheinbar eiskalte Unternehmerin bei den Franzosen, Nina Hoss als undurchsichtige Freundin eines Serienkillers in den deutschen Episoden.

Zum Schluss müssen die Masken immer fallen, alle Ermittler haben mit ihren jeweiligen psychologischen Tricks Erfolg. Dadurch wirken einige Folgen etwas glatt, so als seien alle Kriminalfälle innerhalb von 45 Minuten zu lösen. In seinen besten Momenten aber zeigt "Criminal", dass mit der Lösung eines Falles das menschliche Drama erst beginnt.

"Criminal": bei Netflix