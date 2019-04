Deutsche Netflix-Serie Sehen Sie hier den Trailer zur zweiten Staffel von "Dark"

"Die Apokalypse muss kommen", flüstert eine Stimme. "Alles hängt zusammen" eine andere. Dazu Bilder von den geborstenen Türmen eines Atomkraftwerks, vermummten Kampftruppen im Wald, Menschen in Schutzanzügen. Willkommen in der Welt von "Dark".

Die erste deutsche Netflix-Serie hatte sich nach dem Start im Dezember 2017 nach Angaben von Netflix zu einem der meistgesehenen nicht englischsprachigen Programme der Plattform entwickelt. Genaue Zahlen gab der Konzern wie gewohnt nicht bekannt. Zu den Schauspielern der ersten Staffel wie Louis Hofmann und Oliver Masucci stoßen in den neuen Folgen unter anderem Winfried Glatzeder und Sylvester Groth.

Sehen Sie hier exklusiv vor der offiziellen Veröffentlichung den Trailer zur zweiten Staffel von "Dark":

Showrunner sind auch bei der Fortsetzung wieder Baran bo Odar und Jantje Friese, von ihnen stammt auch das Drehbuch. In der zweiten Staffel ist mit Jonas eine der Hauptfiguren in der Zukunft gefangen und versucht verzweifelt, ins Jahr 2020 zurückzufinden. Seine Freunde Martha, Magnus und Franziska sind derweil damit beschäftigt, Licht ins Dunkle der mysteriösen Ereignisse in ihrer Heimatstadt Winden zu bringen.