Netflix-Serie »Sandman« bekommt eine zweite Staffel

In einer offiziellen Erklärung von Netflix hieß es, dass die Serie unter Mitarbeit von Gaiman und den beiden Drehbuchautoren Allan Heinberg und David Goyer in eine zweite Staffel gehe. In den nächsten Folgen sei demnach geplant, in den Konflikt zwischen Dream (Tom Sturridge) und seinen Feinden »weiter einzutauchen«. Ein Datum für die geplante Veröffentlichung gab der Streamingdienst nicht bekannt.