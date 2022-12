Netflix-Serie »Wednesday« »Menschen mit schwachen Nerven würde ich das nicht empfehlen«

SPIEGEL: Worum geht es denn überhaupt?

Wilma: Es geht um ein Mädchen, Wednesday, die kommt aus so einer unheimlichen Killerfamilie …

SPIEGEL: Das ist die Addams-Family.

Wilma: Ja, da gibt es auch einen Film dazu, den habe ich auch gesehen. Fand ich aber nicht so gut wie »Wednesday«. Das Mädchen ist also an einer normalen Schule am Anfang. Die haben allen Mädchen und Jungs etwas Buntes angezogen, damit Wednesday mit ihrer schwarzen Kleidung richtig herausticht. Bei uns in der Schule tragen alle Mädchen auch nur so schwarz, bauchfrei. Sie fliegt dann von der Schule, gleich am Anfang …

SPIEGEL: Warum?

Wilma: Weil ein paar Jungs ihren Bruder gefoltert haben. Sie rächt sich dann mit Piranhas im Schwimmbad, und dann hat der Mobber nur noch einen Hoden. Auf der neuen Schule waren auch früher ihre Eltern. Das ist ein Internat für Außenseiter. Es gibt Vampire, Werwölfe, Wassermenschen und Telekinese-Menschen, aber davon nicht so viele. Die Freundin und Mitbewohnerin von Wednesday ist auch Werwölfin, die konnte aber nur die Krallen ausfahren. Das ist die coolste Gabe überhaupt. Am Ende verwandelt sie sich doch in einen richtigen Werwolf und kämpft gegen das Monster.

SPIEGEL: Moment, welches Monster?

Wilma: Na ja, es wird angedeutet, dass etwas in den Wäldern »herumstreift«.

SPIEGEL: Und was ist das?

Wilma: Habe gerade den Namen vergessen (googelt kurz auf dem Smartphone) … das Monster heißt Hyde. Es hat wilde, hervorquellende Augen und so eine Werwolfgestalt wie bei Harry Potter im dritten Teil. Die Augen werden auch unheimlich gemacht. Einmal sieht man durch einen Spalt erst gar nichts, dann plötzlich laute Musik … und dann sieht man das Auge!

SPIEGEL: Wie fandest du die Musik?