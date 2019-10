Serien-Entwickler Diese Menschen wissen, was Sie sehen wollen

Eigentlich sollte Ryan Murphy kein Star sein. Er sollte, wie es gute Tradition ist in Hollywood, hinter den Kulissen die Welten erfinden, die andere zu Stars machen. Murphy ist schließlich kein Schauspieler, sondern Regisseur, Drehbuchautor und Produzent. Er hat sich Serien wie das Chirurgie-Drama "Nip/Tuck" und die Musical-Komödie "Glee" ausgedacht. Aber durch einen Multi-Millionen-Dollar-Deal mit Netflix brachte er es nun doch noch zu eigener Berühmtheit.

Murphy gehört jetzt zu den mächtigsten TV-Produzenten der größten Fernseh-Nation der Erde. Und er steht für die rasanten Umbrüche der Streaming-Branche, die um die kreativen Köpfe für das Fernsehen von Morgen kämpft.

Bekannt ist, dass Murphy (53) in Los Angeles lebt und arbeitet, gläubiger Katholik und aktiver Kirchgänger ist sowie verheiratet mit dem Fotografen David Miller und Vater zweier Söhne. Ob Murphy gut mit Stress umgehen kann, darüber wird nicht viel geschrieben, doch seiner Kreativität scheint Druck nicht zu schaden. Mit rund zehn Serien, Dokumentationen und Filmen in diversen Planungsstadien jongliert Murphy gerade. Eine von ihnen, die erste für Netflix, feierte gerade Premiere: "The Politician", eine ins Highschool-Milieu verlegte Polit-Satire. (Lesen Sie hier eine Kritik von "The Politician".)

Der 300-Millionen-Dollar-Deal

Beim TV-Kanal Fox läuft sein Rettungsteam-Drama "9-1-1", bei FX die LGBTQ-Extravaganza "Pose", für die Billy Porter gerade als bester Hauptdarsteller mit dem Emmy ausgezeichnet wurde, ebenfalls bei FX seine "American Horror Story" in der mittlerweile neunten Staffel. Für Netflix plant Murphy nun unter anderem eine zehnteilige Neuverfilmung von "A Chorus Line", eine Serie über den Designer Halston mit Ewan McGregor, einen Film über Marlene Dietrich mit Jessica Lange und ein Filmprojekt mit Nicole Kidman und Meryl Streep.

300 Millionen Dollar soll der über fünf Jahre laufende Produktions-Deal zwischen Ryan Murphy und Netflix wert sein, berichtete der Branchendienst "Variety". Eine Summe, die auch für den ausgabefreudigen Konzern kein Pappenstiel ist. Aber im aufgeheizten TV-Markt der USA wundert sich längst niemand mehr über derartig massive Investitionen. Kaum eine Woche vergeht, in der nicht ein Medien-Konzern einen Produzenten oder eine Produzentin für ungeheure Summen exklusiv an sich bindet:

Shonda Rhimes ("Grey's Anatomy") soll für Netflix über vier Jahre Serien und Filme entwickeln. Acht sind schon in Arbeit. Produktionsvolumen: 150 Millionen Dollar.

("Grey's Anatomy") soll für Netflix über vier Jahre Serien und Filme entwickeln. Acht sind schon in Arbeit. Produktionsvolumen: 150 Millionen Dollar. Patty Jenkins , Regisseurin des Blockbusters "Wonder Woman", produziert in den nächsten Jahren für Netflix neue Serien. Produktionsvolumen: 10 Millionen Dollar.

, Regisseurin des Blockbusters "Wonder Woman", produziert in den nächsten Jahren für Netflix neue Serien. Produktionsvolumen: 10 Millionen Dollar. David Benioff und Dan Weiss, die Macher von "Game of Thrones", sind ebenfalls Richtung Netflix unterwegs. Produktionsvolumen: 200 Millionen Dollar.

und Dan Weiss, die Macher von "Game of Thrones", sind ebenfalls Richtung Netflix unterwegs. Produktionsvolumen: 200 Millionen Dollar. Oprah Winfrey tüftelt für Apples Streamingdienst Apple+ an neuen Programmen. Zwei Doku-Reihen sind schon bekannt, darunter "Toxic Labor" über sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz.

Sender und Streaming-Anbieter befinden sich in einem Kampf, in dem es für manche um die Zukunft, für andere ums Überleben geht. Der Streaming-Markt wird immer voller: Apple + startet am 1. November, Disney+ in den USA, Kanada und den Niederlanden am 12. November, im Frühling 2020 folgen Warners Streamingdienst HBO Max und Peacock, die Variante von Universal und NBC.

Die Wettbewerber fahren die Ellenbogen aus

Jetzt fahren die Player die Ellenbogen aus, um die Konkurrenz auf Abstand zu halten. Und so werden aus Produzenten mächtige Mogule, die für ihre jeweiligen Auftraggeber ganze Erzähl-Imperien entwickeln. Denn das Zauberwort der neuen Fernsehwelt lautet "IP": Intellectual Property. Frei übersetzt: kreatives Eigentum.

Um den Zuschauer als zahlenden Kunden an sich zu binden, braucht es mehr als ein Star-System, wie es Hollywood durch sein Goldenes Zeitalter trug. Stars sind heute eine Zugabe, aber entscheidend sind Inhalte, die das Publikum dazu bringen, ein Abonnement abzuschließen. Am besten viele Inhalte, und immer neue; das Abo soll schließlich nicht gekündigt werden.

Netflix-Mitgründer Ted Sarandos beschreibt diese Strategie so: "Anstatt andere Firmen aufzukaufen, investieren wir in die Möglichkeit, immer neue Inhalte zu kreieren." Heute sei die beste Zeit für Produzenten in der Geschichte des Fernsehens. So werden die Bildschirme mit immer neuen Serien, Filmen, Spielshows und Dokus geflutet, und tatsächlich ist in der Masse erstaunlich viel Qualität mit einem sehr großen Spektrum an Themen zu finden.

Wette auf die Streaming-Zukunft

Dennoch: Für wie viele Streaming-Abos ist der Zuschauer am Ende bereit zu zahlen? Das Branchenblatt "Variety" hat aufgezeigt, dass für Inhalte, die bisher allein über Netflix zugänglich sind - Serien wie "Friends", Filme von Disney und Marvel - zukünftig vier verschiedene Dienste in Anspruch genommen werden müssen. Weil Lizenzen auslaufen und nicht verlängert werden, weil jeder Dienst eifersüchtig seine exklusiven Inhalte hortet.

Die Konzerne wetten trotzdem auf eine Zukunft, in der sich Fernsehzuschauer mehrere Abos leisten. Ein Ende des Produzenten-Zeitalters ist jedenfalls nicht in Sicht. Kürzlich wurde bekannt, dass J.J. Abrams, "Star Wars"-Regisseur und Entertainment-Wunderkind, den nächsten Multi-Millionen-Dollar-Deal abgeschlossen hat: Mit seiner Produktionsfirma wird er für Warner Media - also HBO und das Warner Filmstudio - Filme und Serien entwickeln. Produktionsvolumen: 250 Millionen Dollar. Das Rennen geht also weiter.