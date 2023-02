Mit Gillian Anderson Netflix verfilmt Prinz Andrews desaströses BBC-Interview

Derzeit wird im Auftrag von Netflix an einer Verfilmung der Hintergründe und des Gesprächs selbst zwischen Prinz Andrew und der BBC gearbeitet. Die Produktion ist eine Verfilmung des entsprechenden Kapitels aus dem Sachbuch »Scoops: The BBC's Most Shocking Interviews from Prince Andrew to Steven Seagal« von Sam McAlister, einer langjährigen Produzentin der renommierten BBC-Sendung »Newsnight«. Regie bei dem ebenfalls »Scoop« betitelten, kommenden Film führt Philip Martin, der unter anderem auch sechs Folgen von »The Crown« inszenierte.

Netflix hat in einem Blogbeitrag nun auch die Besetzung von »Scoop« veröffentlicht. Im Gesprächsduell selbst sitzen sich Rufus Sewell als Prinz Andrew und Gillian Anderson als Interviewerin Emily Matlis gegenüber. Die Rolle der Produzentin McAlister, die in Verhandlungen mit dem Palast das Interview sicherte, übernimmt Billie Piper – einst als Sängerin bekannt geworden, seit den Nullerjahren aber vor allem als Schauspielerin tätig, unter anderen in 35 Folgen der Serie »Doctor Who«.