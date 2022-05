»Wir haben diese Staffel von ›Stranger Things‹ vor einem Jahr gedreht. Aber in Anbetracht des Schulattentats in Texas könnten Zuschauer die Anfangsszene der ersten Folge verstörend finden.« Wie unter anderem das Branchenmagazin »Variety« berichtet, hat Netflix diesen Warnhinweis vor den Vorspann ihrer Erfolgsserie gestellt.

Am Dienstag hatte ein 18-jähriger Schütze in der texanischen Kleinstadt Uvalde 19 Schülerinnen und Schüler sowie zwei Lehrkräfte an der Robb Elementary School erschossen. Netflix reagierte am Donnerstag auf den Vorfall, weil gleich die Eröffnungssequenz in der ersten Folge ihrer Serie einen Gewaltakt beschreibt, bei dem die Belegschaft eines Labors und auch einige Kinder sterben. Die Produktion arbeitet mit Motiven und Erzähltechniken aus dem Fantasy- und Horrorgenre.