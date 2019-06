Netflix-Serie "Matrjoschka" Das Sterben geht weiter - in einer zweiten Staffel

Kaum betritt sie ihre Geburtstagsparty, ist sie tot - und steht dann auf, wieder und wieder. In der Netflix-Serie "Matrjoschka" stirbt Hauptdarstellerin Natasha Lyonne Dutzende Tode, ohne tatsächlich abzutreten. Nun hat Lyonne bestätigt, dass es der Serie ähnlich ergeht: "Matrjoschka" erhält eine zweite Staffel.

Auch wenn Netflix keine Klickzahlen veröffentlicht, scheint die Serie, die seit Februar verfügbar ist, erfolgreich zu sein. "Sie ist ein Hit im Vergleich zu den Kosten", sagte die Netflix-Vizepräsidentin für Eigenproduktionen, Cindy Holland, auf der Code Conference in Arizona.

Das dürfte Natasha Lyonne freuen. Nicht bloß, dass sie die Geschichte der seriensterbenden Nadia gemeinsam mit Leslye Headland und Amy Poehler konzipiert, mehrere Drehbücher geschrieben und bei einer Folge Regie geführt hat. Mit "Matrjoschka" ist Lyonne auch ein bisschen selbst auferstanden: Die "American Pie"-Schauspielerin litt zuvor unter einer Alkohol- und Drogensucht, musste wegen gesundheitlicher Probleme operiert werden, ihrer Karriere dümpelte - bis "Matrjoschka" kam.

Netflix Nadia (Natasha Lyonne) geht's nicht gut.

In der Eigenproduktion von Netflix muss Coderin Nadia ihren 36. Geburtstag immer und immer wieder erleben, obwohl sie zuvor die Treppe hinunterstürzte oder erstickte. Wie Bill Murray in "Und täglich grüßt das Murmeltier" ist sie Gefangene einer Zeitschleife - allerdings mit mehr Alkohol und Marihuana. In der Kritik wurde die Serie, die ein weibliches Autoren- und Regieteam verantwortete, überwiegend positiv bewertet.