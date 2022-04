In seiner Sitzung am Freitag designierte der ZDF-Verwaltungsrat die bisherige ZDFneo-Chefin Nadine Bilke zur neuen Programmdirektorin und Bettina Schausten zur neuen Chefredakteurin. Schausten ist zurzeit die Leiterin Hauptredaktion Aktuelles und zudem stellvertretende Chefredakteurin.

Damit segnete das Gremium eine Entscheidung ab, die Insider so schon vorausgesehen hatten. Die Namen für die höchsten ZDF-Positionen zirkulierten schon länger, der Aufstieg von Bilke und Schausten entspricht dem üblichen Modus operandi der auf dem Mainzer Lerchenberg angesiedelten und als gemächlich geltenden Anstalt: Es wird dort von einer Position in die nächsthöhere nachgerückt. So will es die gute alte rheinhessische Rochadentradition auf dem Lerchenberg.

Ganz ohne Enttäuschung ging es allerdings auch diesmal nicht. Die verdiente Fernsehspiel-Expertin und derzeitige stellvertretende Programmdirektorin Heike Hempel rückt offenbar nicht nach in der Hierarchie, sondern wird wieder verstärkt in die Serien- und Filmproduktion einsteigen. Für viele im Umfeld des Hauses enttäuschend, da Hempel durch TV-Events wie die »Ku'damm« -Reihe das öffentlich-rechtliche Staubfänger-Genre des Historien-Mehrteilers behutsam für eine jüngere Zielgruppe aufgepeppt hatte. Zudem hatte sie ein starkes Profil als Programmmacherin, die im engen Zusammenspiel mit den Kreativen die Produktionen vorantrieb.

Jagd aufs Netflix-Publikum bei gleichzeitiger Kostenkritik von der Politik - es ist eine komplizierte strategische Gengelage, in dem sich die Anstalt in den nächsten Jahren behaupten muss.

Hempels Vertreterinnenstelle in der Programmdirektion wird demnächst von Frank Zervos, bislang Leiter der Hauptredaktion Fernsehfilm/Serie I, einnehmen. Gemeinsam mit ihm hat Himmler auch das kostenintensive Prestige-Projekt »Der Schwarm« nach dem Bestsellerroman von Frank Schätzing angeschoben. Es soll eine Art »Babylon Berlin« des ZDF und 2023 ausgestrahlt werden, momentan aber zieht sich die Nachproduktion. Mit dem kostenintensiven Mehrteiler will man sich auch auf dem härter werdenden Streaming-Markt behaupten und sein Publikum verjüngen.

Himmler geht es bei der Besetzung der ZDF-Leitung aber wohl auch um allgemeine Management-Qualitäten, die er als unabdingbar sehen mag für die ungewissen Tage, die auf das ZDF (und natürlich auch auf die ARD ) zukommen. Momentan diskutieren die Länder eine Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks; bis tief ins bürgerliche Lager des Parteienspektrums reichen die Forderungen, die Sender in ihrem jetzigen Volumen zu beschneiden , auch und gerade im Unterhaltungsbereich, wo Himmlers Kompetenzen vor allem liegen. Himmler gilt vielen der 3500 ZDF-Angestellten als Garant, dass alles so bleiben möge wie bisher.

Und das Prozedere der Leitungsneubesetzung strahlt nun ebenfalls diese (trügerische?) Ruhe aus: Nadine Bilke, 46, rückt vom Chefinnenposten des jungen Anstaltsablegers ZDFneo in die Programmdirektion auf – und vollzieht damit den gleichen Werdegang wie Himmler zuvor selbst.

Der hatte ZDFneo mitaufgebaut und – ja! – auch Jan Böhmermann geholt, um dann in die ZDF-Programmdirektion zu wechseln und von dort wiederum in die Intendanz. »Born and raised in Mainz«, so wird der Mainzer Himmler, der ab 1998 beim ZDF volontierte und den Sender danach wieder verließ, ironisch im Haus apostrophiert. Mit der Neuaufstellung beweist sich der Lerchenberg mal wieder als geschlossenes System, das sich Erneuerung allenfalls als ganz, ganz sanfte Maßnahme von Innen heraus erlaubt.

Um seinen Sender in die Verteilerkämpfe der Zukunft zu führen, muss Himmler aber auch bereit sein, offene, harte Debatten anzustoßen. Sein Vorgänger Thomas Bellut, der das ZDF zehn Jahre lang als Intendant leitete und vom Journalismus kam, ging stets mit klarer Kante in Legitimierungsdiskussionen. Da muss Himmler, 51, noch Profil entwickeln.

Immerhin begab er sich neulich schon mal in Konfrontation mit der ARD und kritisierte scharf den als unverhältnismäßig empfundenen Ausbau des News-Channels Tagesschau24 – Himmler sieht dadurch das Engagement für den gemeinsam betriebenen Nachrichtenkanal Phoenix in Gefahr. Ein bisschen Kante kann er also offenbar auch.

In dieser Hinsicht dürfte aber auch die Personalie Schausten von Bedeutung sein. Schausten, 57, folgt auf Peter Frey und ist eine meinungsstarke Journalistin, die dem Publikum von Wahlsendungen und größeren Politiker-Interviews bestens bekannt ist. Sie arbeitet bereits seit 1996 beim ZDF. Doch strategisch noch wichtiger als die Aura von Beständigkeit ist bei ihr noch ein anderer Aspekt: Schausten gilt als deutlich konservativ, mit ihr wird jenen Kritikern aus dem Politikbetrieb der Wind aus den Segeln genommen, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als zu linkslastig empfinden und ihn deshalb beschneiden wollen.