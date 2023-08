Seit 2020 moderiert sie das Format »Bosetti will reden!«, jetzt wird offenbar noch mehr geredet: Sarah Bosetti bekommt eine eigene Show bei 3sat . Darüber berichtete zuerst »DWDL«.

Nach Angaben des Branchendiensts feiert »Bosetti Late Night« am Sonntag, den 22. Oktober, Premiere bei dem Kultursender. Danach soll die Sendung einmal pro Monat sonntags gegen 22 Uhr laufen. Inhaltlich will sich die Autorin und Satirikerin in ihrer Late-Night-Show nicht bloß mit aktuellen gesellschaftlichen Debatten auseinandersetzen, sondern auch damit, wie über diese Themen gesprochen wird.