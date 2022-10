Neue Staffel »The Masked Singer« Katja Burkhardt war der Brokkoli

Fernsehmoderatorin Katja Burkard ist als erste Prominente in der neuen Staffel der Kostüm-Show »The Masked Singer« enttarnt worden. Die 57-Jährige – eigentlich vor allem vom Konkurrenzsender RTL bekannt – musste am Samstagabend ihre Maskierung in der ProSieben-Sendung ablegen, weil sie zu wenige Stimmen der Zuschauer bekommen hatte. Die Moderatorin des Mittagsjournals »Punkt 12« steckte in einem riesigen Brokkoli-Kostüm.