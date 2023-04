Derzeit läuft die vierte Staffel der Serie, es ist bereits angekündigt, dass sie damit zu Ende gehen werde: In den USA soll die letzte Folge am 28. Mai ausgestrahlt werden, abgedreht sollte sie schon sein. Insofern braucht keine Unannehmlichkeiten durch Dreharbeiten zu befürchten, wer sich eine der exklusiven Penthouse-Wohnungen in New York zulegt, in denen zwei der Söhne des Patriarchen Logan Roy in der Serie wohnten. Sie sind nämlich auf dem Markt, wie Jennifer Gould in ihrer »New York Post«-Kolumne über die Wohnungen der Reichen und Berühmten meldete.