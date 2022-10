Niedersachsenwahl im TV Vom Einbecker Eulenfest nach Berlin und wieder zurück

Bijan Djir-Sarai, Generalsekretär der FDP, spricht für die liberalen Verlierer und klagt, der Finanzminister müsse bezahlen, was sich die »linken Parteien« in der Ampel an Segnungen so einfallen ließen. Grünenpolitikerin Emily Büning kontert, CDU und FDP seien mit ihren »Atomkraftkampagnen« in Niedersachsen eben gescheitert.