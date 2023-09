Nominierungen für den Deutschen Fernsehpreis Kaiserin Sisi gegen den King of Stonks

Zwei Serien führen in diesem Jahr die Nominierungen für den Deutschen Fernsehpreis an: Die Drama-Serie »Sisi 2« (RTL) und die Comedy-Serie »King of Stonks« (Netflix) sind mit je fünf Nominierungen dabei. Das gab die Jury unter Vorsitz des langjährigen Ufa-Chefs Wolf Bauer am Montag bekannt. Auf vier Nennungen kommen die Drama-Serien »Kleo« und »Die Kaiserin«, beide von Netflix.