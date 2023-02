Wesentliche Aspekte nicht wahrheitsgemäß

Die Untersuchung hat das ZDF nach eigenen Angaben selbst durchgeführt und die Erkenntnisse anschließend dem Historiker Martin Sabrow für eine wissenschaftliche Einordnung zugänglich gemacht. In dessen gutachterlicher Stellungnahme steht: »Karl Holzamer hat nach 1945 wesentliche Aspekte seiner politischen und weltanschaulichen Haltung in der NS-Zeit nicht wahrheitsgemäß dargestellt.«

An anderer Stelle heißt es zugleich: Die Einschätzung der politischen Belastung Holzamers stehe unter dem Vorbehalt der Vorläufigkeit. »Zu ihrer vollständig abgesicherten Substantiierung wären weitergehende Untersuchungen erforderlich, die Holzamers politische Haltung und publizistische Laufbahn während der NS-Zeit und insbesondere sein Wirken als Rundfunkreporter und Kriegsberichterstatter noch genauer in den Blick nehmen – und zum anderen Holzamers eigenen Umgang mit seiner Vergangenheit nach 1945 gegenüber alliierten und deutschen Behörden ebenso wie in seine privaten wie öffentlichen Selbstzeugnisse weiter zu vertiefen hätten.«