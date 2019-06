Öffentlich-rechtliche Anstalten Die Rundfunkfinanzierung soll reformiert werden - aber wie?

Der Beschluss ist gefasst, alle Fragen sind offen. Die Länder haben sich auf ein sogenanntes Index-Modell geeinigt, wie Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher am Donnerstag am Rande der Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin mitteilte. Die Modalitäten seien allerdings "nicht abschließend entschieden". Das klingt ehrlich gesagt eher verhängnis- als verheißungsvoll.

Denn seit über einem Jahr doktert die Politik nun schon einem neuen System herum, wie ARD und ZDF verbindlich, gerecht und zukunftsweisend finanziert werden können. Das Index-Modell sieht vor, die Beitragsentwicklung an die Teuerungsrate zu koppeln. Das heißt, dass die Sender nicht mehr alle vier Jahre ihren Bedarf für die nächste Gebührenperiode einreichen, der dann von der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) geprüft wird, sondern dass die Rundfunkabgabe stetig dem allgemeinen Preisanstieg angepasst wird.

Klingt transparent und gerecht. Der Knackpunkt ist: Mit welcher Abgabe steigt man ein, wenn das Index-Modell wie nun beschlossen kommt? Zur Zeit zahlt jeder Haushalt 17,50 Euro; die Anstalten haben inzwischen aber nach dem noch gültigen Modell bereits ihre Bedarfsanmeldung für die vier Jahre ab 2021 abgegeben, die auf eine saftige Erhöhung hinausliefe. Die Senderverantwortlichen begründen das damit, dass sie zur Zeit mit Rücklagen wirtschafteten, also in Wirklichkeit weit mehr ausgeben, als über die aktuellen Abgaben reinkommt. Deshalb fordern sie einen erkennbaren Aufschlag.

Mehr zum Thema Rundfunkdebatte "So viel Geldverschwendung hält kein System aus"

Der aber kann weder im Sinne der Politik sein, die in Vergangenheit immer wieder Einsparungsmaßnahmen von ARD und ZDF gefordert hat, noch im Sinne der Architekten des Indexmodells. Der Hamburger Kultursenator Carsten Brosda, der das Projekt mit Kollegen aus fünf Bundesländern vorangetrieben hat, erklärte vor einem Jahr in einem Interview mit dem SPIEGEL, dass durchaus auch eine Einstiegsabgabe von 17,20 Euro vorstellbar wäre.

Aufstellen für den Medienwandel

Mit dem angedachten Modell soll ARD und ZDF zu mehr Eigenverantwortung verholfen werden - im doppelten Sinne. Einerseits müssten sie lernen, effizienter zu wirtschaften, andererseits könnten sie besser auf den Medienwandel reagieren, weil sie sich nicht mehr jedes neue Programm von der Politik absegnen lassen müssten. So könnten sie ihre Inhalte leichter über Mediatheken, Apps oder andere digitale Distributionswege ausspielen. Das ist dringend notwendig, um die bislang extrem behäbig agierenden öffentlich-rechtlichen Apparate für die Zukunft fit zu machen.

Denn die sieht nicht rosig aus. Überall in Europa werden die Öffentlich-rechtlichen attackiert. Das hat unter anderem, siehe Ungarn, Polen oder Österreich, mit dem Einzug der Rechtspopulisten in die Parlamente zu tun - aber nicht nur.

In der Schweiz konnte die Abschaffung der Öffentlich-Rechtlichen durch eine Volksabstimmung nur knapp verhindert werden, die Senderverantwortlichen versprachen, weitreichende Sparmaßnahmen einzuleiten. Und selbst in Frankreich oder Dänemark, Länder mit einem extrem starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk, werden momentan drastische Umbauten und Einschränkungen diskutiert.

Vor dieser angespannten Situation in Europa wirkt das Lavieren der deutschen Politik besonders besorgniserregend. Verbindliche Entscheidungen müssen her, und zwar schnell. Ein weiteres monatelanges Schachern um Cent-Beträge wird ARD und ZDF bei ihren Finanziers, den Bewohnern jener Haushalte, die die Rundfunkabgabe entrichten, nicht gerade Image-Punkte einbringen.