Öffentlich-rechtlicher Rundfunk Saarland will Intendantengehalt deckeln

Die saarländische Regierung will per Gesetz mehr Staatsferne zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk verankern und die Vergütung von Topjobs beim Saarländischen Rundfunk (SR) begrenzen. Um die »Akzeptanz des Rundfunkbeitrages in der Bevölkerung zu stärken«, halte es die SPD-geführte Landesregierung für geboten, auch ein Signal bei den Gehaltsstrukturen des Führungspersonals im ARD-Sender zu setzen, teilte die Staatskanzlei in Saarbrücken mit.