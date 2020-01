Der österreichische Sender ORF hat die Vereidigung der neuen Regierung in der hauseigenen Mediathek versehentlich falsch untertitelt. So kursierten in den sozialen Medien mehrere Mitschnitte, in denen die Zeremonie mit falschen Dialogen unterlegt ist.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen sagt demnach zu Bundeskanzler Sebastian Kurz Sätze wie: "Na... du... Küken?" und "Mein Favorit wäre Rupert gewesen." Screenshots einer anderen Szene zeigen Kurz und Van der Bellen mit dem Untertitel "Du kannst hier anfangen. Als Kellner."

Diese falschen Untertitel in der TVthek sind echt das Beste des bisherigen Jahres. Ich lache Tränen. pic.twitter.com/PoDGO63YCi — Flo . Schmidt (@FloPSchmidt) January 7, 2020

Der Fehler sorgte in den Sozialen Medien für Erheiterung. Der ORF reagierte indes in einer Stellungnahme. "Der ORF bedauert den Vorfall und entschuldigt sich dafür", hieß es.

Hier die @ORF Stellungnahme zu den falschen Untertiteln im TVthek-On-Demand-Angebot zur heutigen Angelobung der neuen Bundesregierung. Wir entschuldigen uns für den Fehler. pic.twitter.com/Y4q2IZYCfy — Martin Biedermann (@MartinBiederman) 7. Januar 2020

Zu der Panne sei es "aufgrund eines Abwicklungsfehlers" gekommen. Die falschen Untertitel waren demnach nur in der "On-Demand-Fassung der heutigen Sondersendung zur Angelobung der Bundesregierung" gezeigt worden. "Das Hauptprogramm von ORF2 sowie der TVthek-Livestream waren nicht betroffen", twitterte ORF-Pressesprecher Martin Biedermann.

Demnach wurden die falschen Untertitel inzwischen ersetzt. Nach Angaben der österreichischen Webseite Krone.at hätte zur Zeit der Vereidigung normalerweise die Telenovela "Alisa - Folge deinem Herzen" laufen sollen. Dies erkläre die skurrile Panne.