Maischberger behält ihr Gesicht bei, erhält aber keine weitere Antwort. Dafür hält sie Scholz ein älteres Zitat vor, wonach er »keine Politik des kleinsten gemeinsamen Nenners, sondern eine Politik der großen Wirkung« machen wolle. Und nun? Stichwort Energiewende, Heizungsgesetz? Scholz räumt ein, er hätte »manches gerne geschmeidiger hingekriegt«. Aber politische Voraussetzungen müsse man eben erst einmal schaffen und sich dabei »mit unheimlich vielen anlegen«.

So lapidar lässt sich Maischberger nicht abspeisen, dafür aber den gescheiterten Landrat von Sonneberg in Thüringen einspielen, wie er neben Friedrich Merz steht und dessen Kurs paraphrasiert: »Was uns auf die Füße gefallen ist, ist die unsägliche Politik der Ampelregierung«. Weshalb den Leuten, so die Erzählung, gar nichts anderes übrig bleibe, als – leider, leider! – Rechtsextremisten mit faschistischen Vorstellungen ihre Stimme zu geben.

Eine überraschend offene Tätigkeitsbeschreibung

Ist Scholz denn wenigstens schuld am Hoch der AfD? Auf ein knappes »Nein!« folgt ein längerer Anlauf, für den Scholz sogar seine Sitzposition ändert: »Ich glaube«, hebt er an, »es ist was los, worüber man offen reden muss«. Veränderungen, Zukunft, Zusammenhalt, Respekt.

Maischberger hört sich das geduldig an und stellt dann fest: »Alles, was sie bisher gesagt haben, haben Sie auch im Wahlkampf gesagt«. Zitat von Saskia Esken und deren Kritik am Heizungsgesetz. Geholfen habe das Weihevolle offensichtlich nicht. Im Gegenteil. Signale wären doch schön, rät sie, etwa finanzpolitische Sofortmaßnahmen gegen die Inflation.

Scholz reagiert irritiert und erklärt, dass man etwa gesenkte Mehrwertsteuern auf Grundnahrungsmittel eines Tages »auch wieder erhöhen« müsse, so also höchstens Zeit zu gewinnen sei. Auch bei der Frage des Mindestlohns bleibt er hartleibig, selbst wenn die aktuelle Entscheidung hier nicht zugunsten »der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer« ausgefallen sei, als deren Anwalt er sich sieht.

Solche diplomatischen Einlassungen gehören offenbar zu seinem Geschäft, das er dann doch noch in einen launigen Satz packt – und damit eine überraschend offene Tätigkeitsbeschreibung abgibt: »Ich bringe ja ständig Ordnung in alle möglichen Streitereien«.

Nein, in die Bredouille hat an diesem Abend auch Sandra Maischberger den minimalistischen Defensivspieler nicht bringen können. Immerhin aber ein bisschen in Verlegenheit, das schon.

