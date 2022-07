Der Mangel ist das große Schreckgespenst der deutschen Politik in diesem Sommer. Aber, so machte Scholz in der Rolle des freundlich-sorgenvollen Chef-Beschwichtigers klar, »die Mangellage« ist noch gar nicht da. Mag Robert Habeck schon Energiespartipps geben, was einem der Studiogäste, einem Ex-Soldaten und Intensivpfleger, besonders gut gefällt. Olaf Scholz sagt: »Noch ist die Lage nicht passiert.« Ob Russland nach der mit Reparaturarbeiten begründeten Unterbrechung der Gaslieferungen, die in wenigen Tagen angesetzt ist, nicht doch wieder Gas nach Deutschland pumpt, wisse niemand.

Und wenn die Mangellage aber kommt? Dann wird ihr kein anderes Land und keine andere Regierung so gut vorbereitet begegnen wie die Frauen und Männer um den obersten Politikarbeiter der Deutschen. Scholz präsentiert sich an diesem Fernsehabend als grundsolider, ehrlicher Abrackerer. Ein Mann, der sich für praktisch jede am Horizont dräuende Unbill gerüstet sieht. Der für uns alle wacht und das große Ganze im Blick hat, darin schon beinahe Super-Olaf und nicht bloß Scholzomat. Wenn es ganz schlimm kommt, sagt Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz, dann müssen wir uns »für die Zukunft unterhaken«. Im »Maybrit Illner«-Studio schienen die Bürgerinnen und Bürger unterhakbereit.